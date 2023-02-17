В Европе планируют ограничить деятельность медиаплатформы TikTok
Популярная китайская медиакомпания TikTok объявила о строительстве двух центров обработки данных в Европе, где растет критика в отношении платформы Tiktok и ее китайского материнского предприятия ByteDance, пишет rus.err.ee.
В прошлом году компания TikTok подтвердила, что ее работники в Китае также имеют доступ к данным европейских пользователей.
Европейские страны сейчас все чаще критикуют китайскую компанию, в центре критики - безопасность, конфиденциальность, отправка персональных данных европейцев в Китай и распространение российской дезинформации в приложении.
Сейчас TikTok пытается улучшить отношения с Европейским союзом. Топ-менеджеры TikTok недавно посетили Брюссель и пообещали, что платформа будет соответствовать новым правилам ЕС по защите данных.