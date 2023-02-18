Улицы в Нарве наконец переименованы. Кем были те, в честь кого они долгие годы носили эти названия?(6)
Две улицы в Нарве, наконец, переименованы. Соответствующее решение было принято городским собранием Нарвы 26 января. Теперь и в государственном регистре они именуются Кивилинна (бывшая Даумана) и Солдина (бывшая Тийманна). Но таблички на домах до сих пор не тронуты, городские власти обещают заняться этим весной. Кем же были Тийманн и Дауман, и почему в любом другом городе Эстонии невозможно было представить улицы, названные в честь их соратников.
Расстреливал людей десятками
Альберт-Август Тийман — коренной нарвитянин. Он родился в ныне третьем городе Эстонии еще в конце XIX века. Нарва тогда относилась к Санкт-Петербургской губерниии, и поэтому вполне логично, что обучаться слесарному делу Альберт-Август отправился в столицу Российской империи. Там он и вступил в партию большевиков, а вернувшись после февральской революции в родной город, стал председателем Нарвского исполнительного комитета.
По словам главного специалиста Национального архива Вальдура Охмана, в период, пока Нарва находилась под контролем Красной армии, а Тийман был в ней одним из руководителей, в городе было арестовано 208 человек, 34 из которых были казнены (19 из них обвинялись в уголовных преступлениях). Однако бывший городской секретарь Нарвы, а впоследствии мэр Антс Лийметс в 2017 году обнародовал другую информацию. Согласно ей было расстреляно не менее 67 человек. Также Лийметс добавил, что многие были расстреляны без суда и следствия (отсюда и такая разница в цифрах).
Наш коллега, журналист Delfi Таави Минник утверждает, что репрессии коснулись не менее 200 жителей Нарвы и это было сделано по прямому указанию Альберта-Августа Тиймана, а также Антса Даумана (о нем речь ниже), возглавлявшего горсовет. Некоторые историки утверждают, что подписи обоих стоят на документах, на основании которых было расстреляно большое количество людей. Однако Лийметс в интервью ERR говорит, что непосредственно на документах о расстрелах подписей Даумана и Тиймана нет. Впрочем, он добавляет, что руководители коммуны были в курсе происходящего — ЧК им подчинялась, они работали в одном здании в нарвской Ратуше. "Поэтому нелепо говорить, что они не были причастны к этому (расстрелам). У меня нет сомнений, что они террористы, которые пытались свою власть установить не законодательным путем или добрыми делами для трудового населения, а страхом и уничтожением известных и обеспеченных жителей города", - сказал бывший городской секретарь.
От еще больших жертв нарвитян спасли удачные действия эстонской армии в освободительной войне. В 1919 году Красная армия оставляет Нарву, Тийман уезжает в Советскую Россию, где работает в сфере экономики. И как многие «старые большевики» становится жертвой сталинских репрессий. Годом смерти Тиймана считается 1942-й, однако точная дата не известна.
Воевал против Польши
Сверстник Тиймана Антс Дауман (или Ансис Дауманис — по-латышски) родился под Ригой и также стал большевиком во время обучения. Правда, в отличие от Тиймана учился он в Пскове, а не в столице. Участие в Первой русской революции обошлось без последствий для Даумана, он лишь переехал из современной Латвии на территорию совеременной Литвы и устроился работать землемером.
В 1914 году Дауман ушел на фронт первой мировой, по некоторым сведениям дослужился до одного из младших офицерских званий. Февральская революция застала Даумана на границе Эстляндии и Санкт-Петербургской губернии и неожиданно для себя он стал городским головой Нарвы, а затем председателем Нарвского городского Совета солдатских и рабочих депутатов и председателем Нарвского Военно-революционного комитета.
Нарвский историк Оскар Ида отводит Дауману главную роль в воссоединении Нарвы с Эстонией и подробно описывает на страницах книги «Эстония. Эхо истории», изданной в 2000 году, процедуру выхода Нарвы из состава столичного региона. Интересно, что сама процедура началась еще при временном правительстве, но пока Дауман писал письмо, власть в Петрограде переменилась, и судьбоносное для города решение подписывал уже Владимир Ленин.
Во время Освободительной войны Дауман был командиром красного партизанского отряда, воевал и в Эстонии, и в Латвии, а после того, как эти страны сумели завоевать независимость, перебрался в Советскую Россию и продолжил строить военную карьеру. После учебы в Военной академии Генерального штаба РККА, бывший землемер стал командиром дивизии.
Роковым для комдива стал так называемый польский поход — одна из главных военных неудач Красной армии. Дауман погиб в результате артиллерийского обстрела под Брестом в 1920 году.
Кстати, 12 мая вы сможете обсудить эту статью с журналистами Delfi, если придете в 17.30 в Нарвский колледж, где мы проводим встречу с читателями. Гарантируем горячий чай, вкусное печенье и честный разговор.