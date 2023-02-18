Улицы в Нарве наконец переименованы. Кем были те, в честь кого они долгие годы носили эти названия?

Расстреливал людей десятками

Альберт-Август Тийман — коренной нарвитянин. Он родился в ныне третьем городе Эстонии еще в конце XIX века. Нарва тогда относилась к Санкт-Петербургской губерниии, и поэтому вполне логично, что обучаться слесарному делу Альберт-Август отправился в столицу Российской империи. Там он и вступил в партию большевиков, а вернувшись после февральской революции в родной город, стал председателем Нарвского исполнительного комитета.

По словам главного специалиста Национального архива Вальдура Охмана, в период, пока Нарва находилась под контролем Красной армии, а Тийман был в ней одним из руководителей, в городе было арестовано 208 человек, 34 из которых были казнены (19 из них обвинялись в уголовных преступлениях). Однако бывший городской секретарь Нарвы, а впоследствии мэр Антс Лийметс в 2017 году обнародовал другую информацию. Согласно ей было расстреляно не менее 67 человек. Также Лийметс добавил, что многие были расстреляны без суда и следствия (отсюда и такая разница в цифрах).

Наш коллега, журналист Delfi Таави Минник утверждает, что репрессии коснулись не менее 200 жителей Нарвы и это было сделано по прямому указанию Альберта-Августа Тиймана, а также Антса Даумана (о нем речь ниже), возглавлявшего горсовет. Некоторые историки утверждают, что подписи обоих стоят на документах, на основании которых было расстреляно большое количество людей. Однако Лийметс в интервью ERR говорит, что непосредственно на документах о расстрелах подписей Даумана и Тиймана нет. Впрочем, он добавляет, что руководители коммуны были в курсе происходящего — ЧК им подчинялась, они работали в одном здании в нарвской Ратуше. "Поэтому нелепо говорить, что они не были причастны к этому (расстрелам). У меня нет сомнений, что они террористы, которые пытались свою власть установить не законодательным путем или добрыми делами для трудового населения, а страхом и уничтожением известных и обеспеченных жителей города", - сказал бывший городской секретарь.