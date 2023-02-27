Дочка умершей в таллиннской больнице пациентки: после операции планировали свадьбу. Пришлось организовывать похороны

„Почему спустя всего несколько часов после операции маму отпустили домой?“

Дочери скончавшейся женщины - Анна и Юлия - считают, что трагедия стала результатом халатности врачей и ошибки оперирующего хирурга во время первой операции. „ Врачи умолчали о том, что во время первой операции была задета прямая кишка. Она была перфорирована, но хирург ничего не заметил и завершил операцию. Потом начались проблемы“ - рассказывают дочери Ларисы в интервью RusDelfi.

Анна недоумевает, почему спустя всего несколько часов после операции их мать отпустили домой. „У мамы уже было ранее несколько операций на кишечнике, она в группе риска. Почему лечащий врач не учел это? Он будто бы не читал историю болезни пациента“. Переписка дочери с матерью, переданная в редакцию Анной, показывает, что Лариса решила остаться в больнице и домой не собиралась. „Я спросила врача, почему маму отпустили домой, но он солгал мне, сказав, что она сама хотела уйти, - продолжает Анна. - Это неправда, ее вещи просто принесли и сказали отправляться домой“.