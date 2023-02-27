Здоровье
27.02.2023, 08:00

Дочка умершей в таллиннской больнице пациентки: после операции планировали свадьбу. Пришлось организовывать похороны

 (14)
Как доказать, что произошла врачебная ошибка? Комментарии специалистов
ФОТО: Delfi Meedia

„Это была обычная плановая операция, назначенная гастроэнтерологом. Мы не сомневались, что все пройдет хорошо, мама быстро восстановится. Во вторник операция, а в четверг мы планировали справить свадьбу. Но вместо этого нам пришлось организовывать похороны мамы“, - описывает случившееся одна из дочерей Ларисы. Лариса - жительница Таллинна, которая скончалась после неудачно проведенной операции в Ида-Таллиннской центральной больнице. Подробности истории узнал RusDelfi.

„Почему спустя всего несколько часов после операции маму отпустили домой?“

2 февраля 63-летняя Лариса отправилась на плановую операцию по удалению грыжи аппендицита.

Дочери скончавшейся женщины - Анна и Юлия - считают, что трагедия стала результатом халатности врачей и ошибки оперирующего хирурга во время первой операции. „Врачи умолчали о том, что во время первой операции была задета прямая кишка. Она была перфорирована, но хирург ничего не заметил и завершил операцию. Потом начались проблемы“ - рассказывают дочери Ларисы в интервью RusDelfi.

Анна недоумевает, почему спустя всего несколько часов после операции их мать отпустили домой. „У мамы уже было ранее несколько операций на кишечнике, она в группе риска. Почему лечащий врач не учел это? Он будто бы не читал историю болезни пациента“. Переписка дочери с матерью, переданная в редакцию Анной, показывает, что Лариса решила остаться в больнице и домой не собиралась. „Я спросила врача, почему маму отпустили домой, но он солгал мне, сказав, что она сама хотела уйти, - продолжает Анна. - Это неправда, ее вещи просто принесли и сказали отправляться домой“.

Оставить комментарий Читать комментарии (14)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии