26.02.2023, 22:05
Трагедия семьи президента: „Брат смотрел на меня, но говорить больше не мог...“
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Детство Матти Пятса прошло в летней резиденции президента в замке Ору и Клоостриметса. В июле 1940 года его вместе с дедушкой-президентом, родителями и братом депортировали в Россию. Материал Eesti Ekspress.
89-летний Матти Пятс, бывший генеральный директор Патентного департамента Эстонии, — последний из ныне живущих членов семьи президента Константина Пятса. Самая захватывающая часть его биографии „Lapselapsest vanaisaks“ („Из внука в деда“), которая вышла в 2021 году, — это история Матти и Константина, путешествие во времени, которое начинается с первых воспоминаний маленького мальчика и заканчивается поисками последнего пристанища его деда в далекой России незадолго до восстановления независимости Эстонии.