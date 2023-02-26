Трагедия семьи президента: „Брат смотрел на меня, но говорить больше не мог...“

89-летний Матти Пятс, бывший генеральный директор Патентного департамента Эстонии, — последний из ныне живущих членов семьи президента Константина Пятса. Самая захватывающая часть его биографии „Lapselapsest vanaisaks“ („Из внука в деда“), которая вышла в 2021 году, — это история Матти и Константина, путешествие во времени, которое начинается с первых воспоминаний маленького мальчика и заканчивается поисками последнего пристанища его деда в далекой России незадолго до восстановления независимости Эстонии.