ПОДКАСТ | „Мы за мир“. Чаулин. Виды на жительство. Слушайте дебаты Кальюлайда против Юферевой-Скуратовски(19)
В предвыборных дебатах RusDelfi встретились депутаты Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и Раймонд Кальюлайд (Социал-демократическая партия). Слушайте передачу!
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У Юферевой-Скуратовски и Кальюлайд большая доля русскоязычных избирателей. Они оба выступили против путинской агрессии в Украине в самом начале войны. Повлияло ли это на их аудиторию? По словам Юферевой-Скуратовски, в целом после войны ничего не изменилось. „Людей волнуют больше местные проблемы, инфляция, рост цен на топливо“, - говорит она в подкасте RusDelfi. Однако все-таки некоторые изменения произошли. „Когда я веду кампанию на улице, то я подхожу к разным людям. Несколько раз подходила к эстоноговорящим людям. Я владею эстонским свободно, но говорю с акцентом, от него не избавиться. Так вот, некоторые эстонцы просто не хотят разговаривать. Говорят: нет, нам не интересно. Вдобавок получаю оскорбления - несколько раз предлагали „переехать за реку“, покинуть страну и там вести свою агитацию. Когда они слышат мое имя, улавливают акцент, они перестают разговаривать, отмахиваются руками, говорят уезжать „к себе на родину“. Но это не все, разумеется, это только часть эстонских жителей Ласнамяэ. До войны такого негативного отношения я не наблюдала“, - делится центристка.
Раймонд Кальюлайд утверждает, что на злобные комментарии в интернете не обращает внимание. „Прошлым летом мы предлагали школам, особенно русским школам, что я могу прийти и объяснить, что происходит (в Украине - прим. RusDelfi), - говорит председатель парламентской комиссии по гособороне. - Видно было, что учителя многие относились скептически к зарубежной политике Эстонии, членству в НАТО, в ЕС. Потом мы пили кофе и они признались, что до этого им просто никто этого не объяснял. Некоторые школы просто отказались, это грустно. Сами руководители не понимают, что с учениками нужно разговаривать. Интересно то, что эти школы были даже не в моем округе. Директора наверное удивились, как это не центристы будут приходить в школу, нам сразу позвонят сверху (смеется)“.
Прокомментировали политики и высылку организатора „Бессмертного полка“ Сергея Чаулина из Эстонии. „Оставим личность Чаулина в стороне, у меня много вопросов к его деятельности. Наша страна создала опасный прецедент - выслали „серопаспортника“. Я разговаривала с юристом. Спросила, что происходит после лишения вида на жительства. Обычно это происходит так: государство связывается с консульством той страны, которую человек выбирает для отъезда. Консул должен дать добро, что они принимают этого человека. Если верить официальным источникам - он сам добровольно уехал в Россию. Еще в самом начале я говорила, что нам самим нельзя стать палачами и действовать по принципам тоталитарного государства. Мне хотелось бы четко понимать, на основании каких обвинения человек может быть лишен вида на жительства и как происходит процедура его депортации из страны. Здесь больше вопросов. Может, это была показательная акция, чтобы другим было неповадно что-то подобное делать“, - считает Юферева-Скуратовски.
Затронули тему и потенциального не продления вида на жительства граждан России, которые окончили здесь университет, сдали эстонский на С1 и работают в школах и больницах. По словам Юферевой-Скуратовски, к каждому нужен индивидуальный подход, так как многие россияне вносят вклад в развитие Эстонии и не хотят возвращаться в Россию из-за войны.
„Какая альтернатива? - вопрошает Кальюлайд. - Урмас Рейнсалу предлагает требовать подписание декларации о лояльности от граждан РФ. На основе этого принимать решения? Простите, если я это честно скажу, но сейчас вопрос граждан РФ и их видов на жительства - не первой, четвертой, даже десятой важности для страны. Что будет с маленьким количество российских граждан, страны, президент которой начал войну в Европе. Разве это вопрос, который мы прямо сейчас должны решать? Если посмотреть на ситуацию глобально, то почему это для нас важно?“
„Это люди. Они живут среди нас, они для нас важны“, - ответила центристка.
Если мы отправим студентов обратно в Россию, а там их посадят в тюрьму, будет ли государство считать себя виновным в этом? „Эти люди - граждане страны, армия которой ежедневно убивает каждый день сотни людей. Мы помогаем Украине защищать себя, помогаем людям. Это мой приоритет. Вопросы российских граждан, которые живут в Эстонии, к сожалению, до окончания войны не в повестке дня для меня“, - резюмировал соцдем Кальюлайд.
Прокомментировали и новость о возможном создании новой партии под предводительством экс-центриста, независимого кандидата Михаила Стальнухина. По словам Юферевой-Скуратовски, непонятно из числа кого Михаил будет создавать партию, но нужно дождаться результатов выборов.
„Я очень внимательно следил за политикой в Нарве, - утверждает Кальюлайд. - Это отдельный мир в нашей стране. Там всегда все очень сложно. Я смотрел на результаты выборов за всю историю Эстонии. Я думаю, Стальнухин пройдет в парламент. И тогда это будет первый случай, когда независимый кандидат прошел в парламент. Я думаю, он первый имеет реальную возможность пройти. Создаст ли он партию? Не знаю. Многие русскоязычные говорят, что им сейчас не за кого голосовать. Это умный ход со стороны Стальнухина, сыграть на этом. Он же до сих пор наш коллега в парламенте. За четыре года были разные периоды, когда он со мной здоровался, а когда просто шел мимо. Я так понимаю, для него это норма. Я никогда не верил, что независимый кандидат пройдет в парламент, ведь система выборов целеноправленно сделана так, чтобы проходили партии. Люди голосуют за партию в первую очередь“.
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