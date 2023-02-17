ПОДКАСТ | „Мы за мир“. Чаулин. Виды на жительство. Слушайте дебаты Кальюлайда против Юферевой-Скуратовски

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У Юферевой-Скуратовски и Кальюлайд большая доля русскоязычных избирателей. Они оба выступили против путинской агрессии в Украине в самом начале войны. Повлияло ли это на их аудиторию? По словам Юферевой-Скуратовски, в целом после войны ничего не изменилось. „Людей волнуют больше местные проблемы, инфляция, рост цен на топливо“, - говорит она в подкасте RusDelfi. Однако все-таки некоторые изменения произошли. „Когда я веду кампанию на улице, то я подхожу к разным людям. Несколько раз подходила к эстоноговорящим людям. Я владею эстонским свободно, но говорю с акцентом, от него не избавиться. Так вот, некоторые эстонцы просто не хотят разговаривать. Говорят: нет, нам не интересно. Вдобавок получаю оскорбления - несколько раз предлагали „переехать за реку“, покинуть страну и там вести свою агитацию. Когда они слышат мое имя, улавливают акцент, они перестают разговаривать, отмахиваются руками, говорят уезжать „к себе на родину“. Но это не все, разумеется, это только часть эстонских жителей Ласнамяэ. До войны такого негативного отношения я не наблюдала“, - делится центристка.

Раймонд Кальюлайд утверждает, что на злобные комментарии в интернете не обращает внимание. „Прошлым летом мы предлагали школам, особенно русским школам, что я могу прийти и объяснить, что происходит (в Украине - прим. RusDelfi), - говорит председатель парламентской комиссии по гособороне. - Видно было, что учителя многие относились скептически к зарубежной политике Эстонии, членству в НАТО, в ЕС. Потом мы пили кофе и они признались, что до этого им просто никто этого не объяснял. Некоторые школы просто отказались, это грустно. Сами руководители не понимают, что с учениками нужно разговаривать. Интересно то, что эти школы были даже не в моем округе. Директора наверное удивились, как это не центристы будут приходить в школу, нам сразу позвонят сверху (смеется)“.