16.02.2023, 17:32
В Кохтла-Ярве избран новый председатель горсобрания(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
В четверг, 16 февраля, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве новым председателем был избран социал-демократ Эдуард Одинец.
За Эдуарда Одинца проголосовали 15 депутатов. В состав Кохтла-Ярвеского горсобрания входит 25 депутатов.
Кандидатуру Одинца выдвинули фракции социал-демократов и центристов. Он был единственным претендентом на пост председателя горсобрания, передает rus.err.
Предыдущему главе горсобрания Хендрику Агуру (фракция Restart), который проработал на этом посту чуть больше двух месяцев, 7 февраля выразили недоверие. Его отставку поддержали 13 депутатов, против были 8.