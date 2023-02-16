В Кохтла-Ярве избран новый председатель горсобрания

Кандидатуру Одинца выдвинули фракции социал-демократов и центристов. Он был единственным претендентом на пост председателя горсобрания, передает rus.err .

Предыдущему главе горсобрания Хендрику Агуру (фракция Restart), который проработал на этом посту чуть больше двух месяцев, 7 февраля выразили недоверие. Его отставку поддержали 13 депутатов, против были 8.