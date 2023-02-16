Новости Ида-Вирумаа
16.02.2023, 17:32

В Кохтла-Ярве избран новый председатель горсобрания

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Eduard Odinets 10.01.2023
Eduard Odinets 10.01.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В четверг, 16 февраля, на внеочередном заседании городского собрания Кохтла-Ярве новым председателем был избран социал-демократ Эдуард Одинец.

За Эдуарда Одинца проголосовали 15 депутатов. В состав Кохтла-Ярвеского горсобрания входит 25 депутатов.

Кандидатуру Одинца выдвинули фракции социал-демократов и центристов. Он был единственным претендентом на пост председателя горсобрания, передает rus.err.

Предыдущему главе горсобрания Хендрику Агуру (фракция Restart), который проработал на этом посту чуть больше двух месяцев, 7 февраля выразили недоверие. Его отставку поддержали 13 депутатов, против были 8.

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