За рубежом
16.02.2023, 16:55

Россия проводит на побережье Финского залива учения с использованием береговых ракетных комплексов „Бал“

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Береговой ракетный комплекс «Бал»
Береговой ракетный комплекс «Бал»
ФОТО: Минобороны России

В рамках боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов „Бал“ Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.

На побережье Финского залива российские ракетчики проводят занятия по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки.

Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов „Бал“ отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.

В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.

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