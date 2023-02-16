Россия проводит на побережье Финского залива учения с использованием береговых ракетных комплексов „Бал“(7)
В рамках боевой подготовки Балтийского флота расчеты береговых ракетных комплексов „Бал“ Ленинградской военно-морской базы принимают участие в плановом тактическом учении по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, сообщила пресс-служба Западного военного округа РФ.
На побережье Финского залива российские ракетчики проводят занятия по обнаружению надводных целей, выдаче целеуказаний при нанесении условных ракетных ударов в различных условиях обстановки.
Экипажи стартовых батарей ракетных комплексов „Бал“ отрабатывают способы размещения техники на различных позициях, выполняя задачи по выходу, развертыванию, смене боевого порядка и местоположения после применения оружия.
В учебных мероприятиях задействовано более 50 военнослужащих и 10 единиц военной и специальной техники, включая мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки.