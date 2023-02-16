„Не справляется с возложенными на него обязанностями“. Председателю Нарвского горсобрания выдвинули вотум недоверия

Заявление о вотуме недоверия подписали 15 депутатов горсобрания. Документ подписали и оба заместителя председателя. Со слов заместителя председателя Дениса Ларченко:

„Главная причина для выражения недоверия г-ну Жаворонкову – это его халатное и безответственное отношение к обязанностям председателя горсобрания.

Мы считаем, что Жаворонков не справляется с работой председателя, а его поведение и в вовсе дискредитирует работу всего депутатского корпуса. О том, что председатель горсобрания регулярно хамит и, мягко говоря, резко высказывается о депутатах и чиновниках, говорилось уже давно. Оппозиционные депутаты уже ни раз обращали внимание общественности на грубое поведение председателя горсобрания. Помимо этого, его поведение можно также назвать политически безответственным, если вспомнить, что он не пришел на заседание горсобрания, когда решался вопрос о переносе танка, а также подверг город большим финансовым рискам, когда не стал голосовать за принятие дополнительного и основного бюджетов.

Помимо нареканий к его поведению у нас сложилось полное понимание того, что Владимир не справляется с возложенными на него обязанностями. Он регулярно отсутствует на рабочем месте из-за чего стало невозможным вести конструктивный диалог по важным городским вопросам. Крайне трудно заниматься развитием города, если председатель горсобрания постоянно игнорирует различные собрания депутатов, комиссий, в том числе при горуправе, а также мероприятия, на которых он должен быть лицом города. К нашему глубочайшему сожалению, заместители председателя не могут выполнять всю его работу, так как некоторые задачи находятся исключительно в компетенции председателя горсобрания.“