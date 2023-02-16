Невзоров о Чаулине: эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма(21)
Публицист Невзоров отреагировал на высылку из страны Сергея Чаулина в своем Telegram-канале.
Начав „зачистку от ваты“ - Эстония демонстрирует „деловой подход“, обычную логику и удивительное сострадание. Из Эстонии выслан Чаулин, аниматор „бессметного полка“, фанатик „ русского мира“ и проповедник путинизма. Почему эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма? Потому что путинизм это идеология ненависти к Западу и его цивилизации.
Пребывание в ненавистной западной среде должно доставлять истинному путинисту постоянные страдания и боль. Чаулин же многократно доказал, что он является настоящим, искренним путинцем. Разумеется, он должен быть немедленно возвращен в родную, российскую реальность. Так что высылка является чисто медицинским действием и должна расцениваться, как неотложная помощь. Невзоров