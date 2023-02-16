Невзоров о Чаулине: эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма

Начав „зачистку от ваты“ - Эстония демонстрирует „деловой подход“, обычную логику и удивительное сострадание. Из Эстонии выслан Чаулин, аниматор „бессметного полка“, фанатик „ русского мира“ и проповедник путинизма. Почему эта высылка - прежде всего, акт высокого гуманизма? Потому что путинизм это идеология ненависти к Западу и его цивилизации.