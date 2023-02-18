СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Спортивные клубы подняли цены, но спортсменов это не останавливает
В нынешнее время растущих цен на энергию и продукты питания люди вынуждены от многого отказываться, но у спортивных клубов клиентов становится больше, несмотря на рост цен в некоторых из них.
Myfitness:
В Myfitness сообщили, что в этом году цены не повышали, но в прошлом году они были ниже на 2-3 евро. В настоящее время вступление в клуб стоит 30 евро на месте и 20 евро онлайн. Дневной пакет MyFitness+ обойдется в 43 евро, а полный — в 67 евро. Раньше было 39 или 63 евро соответственно.
„Заполняемость наших клубов очень хорошая, количество клиентов стало больше, чем было в конце года. Мы очень рады сообщить, что жители Эстонии очень заботятся о своем здоровье и понимают, что инвестиции в физическую активность — это вклад в лучшее и здоровое будущее“, — сказала директор по маркетингу MyFitness Grupp Марика Мясак.
Цены в Myfitnees:
Фитнес клуб 24/7:
Преимущество клуба 24/7 по сравнению с другими в том, что он открыт 24 часа в сутки, а это значит, что люди могут тренироваться ночами. Сам клуб пропагандирует заключение годового контракта как наиболее выгодный вариант. При этом один ежемесячный платеж составляет 20,99 евро (251,88 евро за год), а раньше было 19.99 евро. Однако если вы возьмете 365-дневный пакет, то годовой платеж составит 219,99 евро, что значительно дешевле первого варианта.
Есть возможность покупки месячного абонемента без контракта и стоимость такого пакета составляет 32,99 евро.
„Мы изменили цену с 31.08.2022. В период с этой осени по январь 2023 года наблюдается рост числа посетителей. Многие хотят заботиться о своем здоровье и не полагаться на врачей“, — сказал заведующий клубом Андрус Муруметс.
„Раньше цены были на 10% ниже. Сейчас клиентов стало примерно на 10% больше, несмотря на небольшое повышение цены“, - добавил Муруметс.
Цены в фитнес клубе 24/7:
Gym:
Этот спортивный клуб тоже предлагает пакеты с годовым контрактом и ежемесячной оплатой - 19 евро (раньше было 15 евро) или предоплатой 189 евро за год. С руководством клуба связаться не удалось, но, по мнению посетителей клуба, людей стало ходить больше.
Спортивный клуб „Спарта“:
Sparta цены не повышает уже долгое время, даже несмотря на скандал во время коронавируса, и предлагает различные пакеты: пакет SPORT (членский взнос 65 евро в месяц, действует бессрочно) и полный пакет (членский взнос 49 евро в месяц, действует бессрочно).
Разница между ними заключается в том, что участники пакета SPORT могут неограниченно пользоваться тренажерным залом, посетить до 3 групповых тренировок в день, бесплатно участвовать в вело-тренировках, лыжных тренировках и групповых беговых тренировках на открытом воздухе, а также заниматься тяжелой атлетикой, функциональными тренировками и обучаться боксу. Участие стоит 5 евро для участников дневного пакета.
„С 01.09.2022 мы повысили цены на залы для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, мини-футбол, настольный теннис или хоккей в помещении. Цены на это выросли на несколько евро (2-3 евро за зал/корт), но на посещаемость этих залов это никак не повлияло“, — сказала Виктория, менеджер по работе с клиентами в „Спарте“.
„С января по апрель народу всегда больше, ведь многие дали себе новогодние обещания, и все хотят похудеть к лету“, — добавила Виктория.