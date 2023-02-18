СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Спортивные клубы подняли цены, но спортсменов это не останавливает

Myfitness:

В Myfitness сообщили, что в этом году цены не повышали, но в прошлом году они были ниже на 2-3 евро. В настоящее время вступление в клуб стоит 30 евро на месте и 20 евро онлайн. Дневной пакет MyFitness+ обойдется в 43 евро, а полный — в 67 евро. Раньше было 39 или 63 евро соответственно.

„Заполняемость наших клубов очень хорошая, количество клиентов стало больше, чем было в конце года. Мы очень рады сообщить, что жители Эстонии очень заботятся о своем здоровье и понимают, что инвестиции в физическую активность — это вклад в лучшее и здоровое будущее“, — сказала директор по маркетингу MyFitness Grupp Марика Мясак.

Цены в Myfitnees:

Фитнес клуб 24/7:

Преимущество клуба 24/7 по сравнению с другими в том, что он открыт 24 часа в сутки, а это значит, что люди могут тренироваться ночами. Сам клуб пропагандирует заключение годового контракта как наиболее выгодный вариант. При этом один ежемесячный платеж составляет 20,99 евро (251,88 евро за год), а раньше было 19.99 евро. Однако если вы возьмете 365-дневный пакет, то годовой платеж составит 219,99 евро, что значительно дешевле первого варианта.

Есть возможность покупки месячного абонемента без контракта и стоимость такого пакета составляет 32,99 евро.

„Мы изменили цену с 31.08.2022. В период с этой осени по январь 2023 года наблюдается рост числа посетителей. Многие хотят заботиться о своем здоровье и не полагаться на врачей“, — сказал заведующий клубом Андрус Муруметс.

„Раньше цены были на 10% ниже. Сейчас клиентов стало примерно на 10% больше, несмотря на небольшое повышение цены“, - добавил Муруметс.

Цены в фитнес клубе 24/7:

Gym:

Этот спортивный клуб тоже предлагает пакеты с годовым контрактом и ежемесячной оплатой - 19 евро (раньше было 15 евро) или предоплатой 189 евро за год. С руководством клуба связаться не удалось, но, по мнению посетителей клуба, людей стало ходить больше.

Спортивный клуб „Спарта“: