Железный „рыцарь“: главный ветеран мирового хоккея не унимается на шестом десятке

Не будет большим преувеличением сказать, Ягр буквально родился с клюшкой в руках и коньками на ногах. Во всяком случае, уже в 3-4 года он, как говорят, уже уверенно рассекал лед и отправлял шайбы в ворота. Дальше карьера развивалась не менее стремительно: в 12 лет Яромир играл с 16-летними, а в неполные 16 уже дебютировал во взрослой чехословацкой лиге за клуб с характерным „социалистическим“ „Трудовые достижения“ (Pracovní zálohy) из своего родного городка Кладно. Конечно, дело было не только в таланте. Под чутким присмотром отца, работавшего в шахте и на ферме, Яромир приседал по 1000 раз в день и качал ноги самодельной штангой из оси трактора.

Детство и юность Яромира пришлись на непростые для Чехословакии годы: после раздавленной советскими танками „пражской весны“ 1968-го страна была подморожена страхом и переживала экзистенциальный кризис. В таких условиях спорт и, в особенности, хоккей были для людей одной из немногих отдушин. Для Ягра советское вторжение имело и личное измерение: именно в те дни, когда в Кладно вошли войска стран Варшавского договора, умер его дедушка, которого Яромир так и не увидел. В память об этом Ягр старался брать, когда может, 68 номер. Политические убеждения у юного хоккейного таланта были соответствующими: например, в разгар холодной войны он носил в школьном дневнике фото американского президента Рейгана.