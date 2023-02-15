Железный „рыцарь“: главный ветеран мирового хоккея не унимается на шестом десятке
Век профессионального спортсмена недолог, эту истину внушают всем потенциальным атлетам буквально с младых ногтей, убеждая не терять времени впустую. По бывают отдельные уникальные люди, над которыми, кажется, время не властно. Хоккеист Яромир Ягр, которому 15 февраля исполнился 51 год, как раз из таких. RusDelfi вспоминает вехи карьеры легендарного чеха.
Не будет большим преувеличением сказать, Ягр буквально родился с клюшкой в руках и коньками на ногах. Во всяком случае, уже в 3-4 года он, как говорят, уже уверенно рассекал лед и отправлял шайбы в ворота. Дальше карьера развивалась не менее стремительно: в 12 лет Яромир играл с 16-летними, а в неполные 16 уже дебютировал во взрослой чехословацкой лиге за клуб с характерным „социалистическим“ „Трудовые достижения“ (Pracovní zálohy) из своего родного городка Кладно. Конечно, дело было не только в таланте. Под чутким присмотром отца, работавшего в шахте и на ферме, Яромир приседал по 1000 раз в день и качал ноги самодельной штангой из оси трактора.
Детство и юность Яромира пришлись на непростые для Чехословакии годы: после раздавленной советскими танками „пражской весны“ 1968-го страна была подморожена страхом и переживала экзистенциальный кризис. В таких условиях спорт и, в особенности, хоккей были для людей одной из немногих отдушин. Для Ягра советское вторжение имело и личное измерение: именно в те дни, когда в Кладно вошли войска стран Варшавского договора, умер его дедушка, которого Яромир так и не увидел. В память об этом Ягр старался брать, когда может, 68 номер. Политические убеждения у юного хоккейного таланта были соответствующими: например, в разгар холодной войны он носил в школьном дневнике фото американского президента Рейгана.
После дебюта в национальной сборной в 17 лет (очередной рекорд в его копилке) Ягра заметили за океаном. Как раз вовремя: ведь после „Бархатной революции“ летом 1990 года чехословацкие хоккеисты впервые получили возможность легально переходить в НХЛ. И тут Ягру опять повезло: он попал именно туда, куда хотел - в „Питтсбург“ великого Марио Лемье. У „пингвинов“ был только 5-й выбор, но чех схитрил: в публичных интервью утверждал, что еще пару лет планирует играть на родине, а боссам „Питтсбурга“ конфиденциально признался, что готов примчаться хоть завтра. Ягр не прогадал: в первые пару сезонов дважды взял Кубок Стэнли! Первую скрипку при наличии в команде СуперМарио Лемье юный чех, конечно, играть не мог, но свой вклад в успех внес: забивал, пасовал, но главное - всегда был готов к силовой борьбе и у бортов, и на пятачке. После уходе Лемье Ягр стал уже безоговорочно главной звездой команды и одним из лиц всей лиги: 5 раз за 7 сезонов (в 1995-2001 годах) брал приз самому результативному игроку регулярного сезона. Если прибавить олимпийское золото Нагано-98, первое в истории чешского хоккея, то именно это время можно считать пиком карьеры Ягра.
Пересказывать дальнейшие перипетии его карьеры не хватит и нескольких статей. Были и неудачи (бледные сезоны в „Вашингтоне“ и проблемы с казино, поражение в финале Кубка Стэнли с „Бостоном“), и успехи, например, выигрыш чемпионата мира в 2005-м, позволивший войти в „тройной золотой клуб“ (победители Олимпиад, чемпионатов мира и обладатели Кубка Стэнли). Но, возможно, еще более важно, что Ягр был востребован в НХЛ до 45 лет и даже во время локдаунов готов был играть, казалось, где угодно: то в чемпионат Италии и вторую бундеслигу, то в омский „Авангард“, а время от времени, конечно, и в родной „Кладно“, тем более, что с 1994 года президентом там был его родной отец, Яромир-старший. Ну а в 2011 год Яромир-младший стал главным владельцем команды, получившей звучное имя „Рытиржи“, то есть „Рыцари“.
Окончательно наигравшись за океаном, Ягр в 2018 году плотно взялся за управление клубом, который обретался во втором чешском дивизионе. Но при этом не ограничивался кабинетной работой, а постоянно выходил и выходит на лед. В этом сезоне на его счету уже 8 шайб, хотя „рыцарям“ это помогает не очень, они идут в хвосте высшей лиги. Но Ягр не унимается: на прошлой неделе он обошел великого Гретцки по общему числу шайб за профессиональные клубы и сборную (1099 против 1098), может быть, побьет и рекорд не менее великого Горди Хоу, сыгравшего последний матч в карьере в 52 года и 11 дней.