ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (357-й день) | Над Киевом сбиты несколько летающих объектов, похожих на зонды

В 10-м пакете санкций будут расширены торговые ограничения в отношении России и введены штрафные меры на поставки в РФ электроники и электронных компонентов объемом в 11 миллиардов евро , сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). „Россия использует сотни дронов иранского производства“, говорится в сообщении, поэтому Еврокомиссия „предлагает расширить торговые ограничения в отношении иранских компаний“.

Суд в Барнауле приговорил журналистку интернет-СМИ RusNews Марию Пономаренко к шести годам колонии по делу о распространении „фейков“ о действиях российской армии. В течение того же срока ей также запрещено заниматься журналистской деятельностью. Уголовное дело против журналистки было возбуждено из-за публикации в Telegram-канале с 1,6 тыс. подписчиков, в которой рассказывалось о людях, укрывавшихся в театре в украинском Мариуполе.

Российская армия прорвала оборону украинских войск на территории так называемой „ЛНР“, заявило Минобороны РФ . По его данным, украинские войска отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей, „не успев забрать военное имущество“. „Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами“, - говорится в заявлении.

Петиция о переименовании России в Московию, а Российской Федерации в Московскую федерацию , внесенная на сайт президента Украины Владимира Зеленского 23 ноября 2022 года, набрала 25 тыс. голосов. Теперь ее официально должен рассмотреть президент Украины. Авторы считают, что переименование позволит восстановить историческую справедливость.

Ситуация в Донецкой и Луганской областях остается крайне тяжелой, при этом российские войска „беспрецедентно“ теряют там свой потенциал. Такую оценку событий на передовой выразил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. Он подчеркнул, что бои в этом регионе идут сейчас „буквально за каждый метр украинской земли“. „Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других городах и общинах Донбасса, - это сокращение российской агрессии на недели. Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет в нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить“, - заявил Зеленский.

Украина станет членом Североатлантического альянса, но сейчас главная ее задача - победить в войне с Россией, чтобы сохранить свой суверенитет, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после заседаний министров обороны стран альянса. Двери НАТО открыты, подчеркнул он, приведя в пример новых членов Черногорию и Северную Македонию, а также находящихся в шаге от вступления в НАТО Швецию и Финляндию. Кроме того, НАТО настроена на долгосрочное партнерство с Киевом для перехода с советских стандартов и систем к стандартам альянса, что должно приблизить момент вступления Украины. Важным фактором в этом процессе являются и успехи Украины на поле боя, указал Столтенберг.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает дипломатию в сочетании с поставками оружия Украине как хороший способ достижения мира. Вместе с оказанием военной поддержки Киеву необходимо предпринять дипломатические усилия, чтобы ускорить наступление мира, сказал Боррель, выступая на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге. По его словам, одно не противоречит другому, наоборот, это надо делать одновременно. При этом Боррель призвал усиливать военную помощь ЕС Украине, заметив, что обещанные поставки танков Киеву запаздывают.

Высшее руководство РФ, вероятно, осознает, что военно-промышленное производство государства становится критически слабым местом, что усугубляется стратегическими и оперативными просчетами, связанными с вторжением в Украину, пишет британская военная разведка. В ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter, говорится, что производство военной техники почти наверняка не соответствует требованиям Минобороны России для успешного продолжения ведения военных действий на территории Украины, а также для поддержания военного потенциала страны в долгосрочной перспективе. По данным разведки, об ухудшении ситуации в российском военно-промышленном комплексе свидетельствуют публичные заявления руководства РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что по просьбе президента страны Владимира Зеленского останется на своем посту. В интервью агентству Reuters на вопрос, собирается ли он возглавлять украинское Минобороны в ближайшие месяцы, Резников сказал: „Да, это было решение моего президента“. В начале февраля украинские СМИ написали о вероятном увольнении Резникова уже в ближайшее время и получении им нового поста в правительстве.

В результате обстрела города Покровск Донецкой области погиб один человек, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. „По состоянию на 14.30 спасены два человека, из-под завалов извлечено тело одного погибшего мужчины, за медицинской помощью обратились 12 раненых. Еще по меньшей мере два человека находятся под завалами“, - говорится в сообщении ведомства. По данным ГСЧС, в результате утреннего удара российских войск по Покровску был частично разрушен многоквартирный жилой дом.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав в Telegram-канале видео встречи. По словам Зеленского, стороны обсудили вопросы поддержки Украины и взаимодействия между государствами как на двустороннем уровне, так и в рамках европейских институтов.

Над Киевом сбиты несколько летавших объектов. Возможно, они использовались для разведки. Об этом сообщили сегодня и в Киевской городской администрации, и в командовании воздушными силами Украины. Всего объектов было шесть. Визуально они были похожи на зонды с угловыми отражателями. „По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты“, - сообщили в администрации Киева. По данным военных, такие объекты могли использоваться для разведывательных целей - например для наблюдения за тем, как устроена система ПВО в украинской столице.