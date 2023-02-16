ВИДЕО | Четыре косули ночью чудом спаслись из-под колес

„Косули решили перебежать дорогу в Вильяндимаа на трассе Сууре-Яани - Навести. Рано утром дорога была скользкой, первая и последняя косули поскользнулись и упали. Всем четырем животным удалось спастись, так как машина успела вовремя остановиться. Можно сказать, что в этот раз все прошло хорошо, но так бывает не всегда“, - сказал водитель изданию Maaleht.