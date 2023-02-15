Борец за независимость уходит: глава правительства Шотландии объявила о своей отставке

Объявляя о своем уходе с поста первого министра, Стерджен сказала, что эта должность - „самая лучшая работа в мире“, что она пережила на этом посту „тяжелейшие часы и тяжелейшие дни“, но заявила, что чрезвычайно важно „почти инстинктивно почувствовать когда пришло время уступить дорогу кому-то другому“.

По ее словам, это решение не было реакцией на сиюминутные проблемы, а стало результатом более глубокого и долгосрочного осмысления.

„Правильно ли для меня будет продолжать? И что более важно, правильно ли это будет для страны, для моей партии и дела независимости, которому я посвятила свою жизнь?“ - сказала Стерджен, добавив, что ответ на оба эти вопроса - „Нет“.

По словам Николы Стерджен, она по-прежнему придерживается идеи о том, что следующие выборы в Шотландии можно де факто рассматривать как референдум о независимости страны.

Однако, как она заявила, общественное мнение по поводу ее личности стало препятствием для дебатов. По словам Стерджен, многие проблемы в Шотландии рассматриваются сквозь призму того, что люди о ней думают, и призвала политиков пересмотреть свое отношение к политическому дискурсу.

Стерджен также сказала, что вопрос о преемнике должен решать национальный исполнительный комитет Шотландской национальной партии, который установит график выбора нового лидера.

„Я твердо верю в то, что мой преемник приведет Шотландию к независимости“, - заявила Стерджен в конце своего выступления.

Борец за независимость

Никола Стерджен уже десять лет занимает центральное положение в политике Шотландии и Великобритании. Она дольше всех остается на посту первого министра Шотландии и стала синонимом движения за независимость после прихода к власти в 2014 году.

Однако в последнее время Шотландская национальная партия столкнулась со сложностями. Реформа законов о признании пола вызвала споры как внутри партии, так и за ее пределами.

Непонятны и перспективы второго референдума о независимости Шотландии, который Стерджен активно педалировала все последние годы.