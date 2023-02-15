Борец за независимость уходит: глава правительства Шотландии объявила о своей отставке(1)
Лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о своей отставке на спешно созванной пресс-конференции в Эдинбурге.
Объявляя о своем уходе с поста первого министра, Стерджен сказала, что эта должность - „самая лучшая работа в мире“, что она пережила на этом посту „тяжелейшие часы и тяжелейшие дни“, но заявила, что чрезвычайно важно „почти инстинктивно почувствовать когда пришло время уступить дорогу кому-то другому“.
По ее словам, это решение не было реакцией на сиюминутные проблемы, а стало результатом более глубокого и долгосрочного осмысления.
„Правильно ли для меня будет продолжать? И что более важно, правильно ли это будет для страны, для моей партии и дела независимости, которому я посвятила свою жизнь?“ - сказала Стерджен, добавив, что ответ на оба эти вопроса - „Нет“.
По словам Николы Стерджен, она по-прежнему придерживается идеи о том, что следующие выборы в Шотландии можно де факто рассматривать как референдум о независимости страны.
Однако, как она заявила, общественное мнение по поводу ее личности стало препятствием для дебатов. По словам Стерджен, многие проблемы в Шотландии рассматриваются сквозь призму того, что люди о ней думают, и призвала политиков пересмотреть свое отношение к политическому дискурсу.
Стерджен также сказала, что вопрос о преемнике должен решать национальный исполнительный комитет Шотландской национальной партии, который установит график выбора нового лидера.
„Я твердо верю в то, что мой преемник приведет Шотландию к независимости“, - заявила Стерджен в конце своего выступления.
Борец за независимость
Никола Стерджен уже десять лет занимает центральное положение в политике Шотландии и Великобритании. Она дольше всех остается на посту первого министра Шотландии и стала синонимом движения за независимость после прихода к власти в 2014 году.
Однако в последнее время Шотландская национальная партия столкнулась со сложностями. Реформа законов о признании пола вызвала споры как внутри партии, так и за ее пределами.
Непонятны и перспективы второго референдума о независимости Шотландии, который Стерджен активно педалировала все последние годы.
Уже несколько лет ведутся спекуляции о будущем Стерджен. Например, высказывались предположения, что она может найти работу в международной неправительственной организации.
Никола Стерджен родилась в Ирвине в 1970 году и росла во времена, которые она называет темными днями эпохи Тэтчер.
Она вступила в Шотландскую национальную партию в 16 лет и изучала право в Университете Глазго, а затем работала адвокатом.
В политику Стерджен пришла в 1999 году, избравшись в новый состав шотландского парламента в качестве регионального депутата от Глазго.
Ее первым серьезным тестом в правительстве стала эпидемия свиного гриппа в 2009 году - Стерджен занимала пост заместителя первого министра и министра здравоохранения.
Затем она заняла пост министра, контролировавшего планирование референдума о независимости.
После провала референдума в 2014 году Стерджен сменила своего наставника Алекса Салмонда на посту первого министра Шотландии.
Юри Вендик, корреспондент Би-би-си
Никола Стерджен, подавшая сегодня в отставку с поста главы шотландского правительства, восемь лет была лицом и лидером шумного, но исключительно мирного, в рамках законности, движения за независимость Шотландии.
Теперь Стерджен уходит, так и не добившись своей главной цели.
Изменится ли что-то с ее уходом? Вряд ли.
С одной стороны, независимость Шотландии - это главная программная цель и смысл существования правящей Шотландской национальной партии, и кто бы из соратников ни заменил Стерджен, он также будет говорить о необходимости нового референдума о независимости.
С другой стороны, этот новый референдум можно провести только с согласия Лондона, а лидеры правящей Консервативной партии говорят Эдинбургу решительное „нет“. Они напоминают, что согласие на первый референдум правительство Дэвида Кэмерона дало на том условии, что вопрос будет закрыт на ближайшее поколение.
Сторонники независимости, как известно, проиграли с разрывом в 10%. Шотландцы во главе со Стерджен доказывали, что после референдума о брексите обстоятельства изменились: Шотландию против ее воли вырвали из Евросоюза, и это дает ей право на вторую попытку. Но Лондон это не убеждает.
Британские политобозреватели видят лишь один относительно реалистичный сценарий, в котором Шотландия может получить согласие Лондона в ближайшие годы. Если Лейбористская партия выиграет следующие выборы, но не получит абсолютного большинства, и ей понадобится создавать коалиционное правительство, то ШНП в виде платы за свое участие в таком правительстве потребует разрешить второй референдум.
Главная же проблема для шотландских националистов - то, что устойчивого большинства за независимость в их стране по-прежнему нет. Опросы один за другим показывают колебания то в одну сторону, то в другую. И даже многие из сторонников независимости довольно смутно представляют себе, как мог бы выглядеть развод Шотландии и Англии после 316 лет совместной жизни.