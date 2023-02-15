ФОТО | Непростая судьба церкви Нарва-Йыэсуу: убийство настоятеля собственным сыном, несколько пожаров, и, наконец, новая жизнь, возвращающая довоенный облик

Настоятель храма иеромонах Корнилий (Константин Морозов) до назначения в Нарва-Йыэсуу был директором Центра духовной культуры и образования Выборгского благочиннического округа Санкт-Петербургской епархии и настоятелем храма Сретения Господня в Петербурге. Теперь он настоятель упомянутой церкви, которой отчего-то не очень везет с руководством: так, в 2015 году настоятелем назначили священника Михаила Салтуна, который вскоре был убит собственным сыном Даниилом.

Сама деревянная церковь была построена в 1868 г. в деревне Мерекюла и освящена в честь Казанской иконы Божией Матери. Храм был перенесен в поселок Нарва-Йыэсуу в 1948 г., освящен 28 августа 1948 года епископом Таллиннским и Эстонским Исидором (Богоявленским) во имя святого равноапостольного князя Владимира. В 2013 году храму вернули прежнее имя – в честь иконы пресвятой Богородицы „Казанская“, - сообщает Нарвская и причудская епархия православной церкви Московского патриархата. К сожалению, все полностью перевезти не удалось, был утрачен резной деревянный купол, частично - резное украшение крыши, и храм стал несколько ниже. Именно эти потери теперь планируют компенсировать, восстановив храм в прежнем - „мерикюласком“ виде. Так что пожар в чем-то даже сыграл на руку памятнику старины и олицетворению деревянного Нарва-Йыэсуу эпохи Серебряного века.

Несмотря на то, что после пожар а церковь пришла в плачевное состояние, сейчас забрезжила надежда на то, что здание не просто восстановят, но и сделают больше: его восстановят в том самом довоенном виде, в котором оно было в Мерикюла , до его переноса в Нарва-Йыэсуу.

Настоятель церковь - ее официальное название звучит как Церковь иконы Казанской Божьей Матери Московского патриархата - иеромонах Корнилий - пожимает плечами и вздыхает: „Два года прошло, и виновник не найден. Найдут ли? Надежды все меньше“, - говорит он.

Пока от прокуратуры нет никаких новостей. Очевидно, что это был поджог, уголовное дело открыто, расследование ведется, в связи с чем прокуратура давать подробные комментарии не желает.

Два года назад храм сгорел так, что теперь требуется 600 000 евро на его реставрацию. Это случилось аккурат с 14 на 15 февраля 2021 года, так что сегодня храм отмечает „черную годовщину“.

Спрашиваю у настоятеля, сколько времени понадобится для полного восстановления храма. Отвечает, что они полностью зависят от финансирования, которое, с одной стороны, зависит от пожертвований простых людей, а с другой - от государства, которое уже выделило порядка 187 000 евро на реставрацию храма.

„Первый этап восстановления закончен, и те пожертвования, которые были собраны сразу после пожара, нас очень поддержали. Сейчас идет второй этап - стены, крыльцо, крыша. На третьем этапе мы восстановим шпиль храма и два боковых крыльца, чтобы церковь выглядела так, как она выглядела изначально, когда была построена в Мерикюла“, - рассказал настоятель, который обратился к неравнодушным людям с просьбой продолжать жертвовать средства на восстановлением храма.

По словам настоятеля, важно именно то, что храм реставрируется, потому что он - символ исторически деревянного Нарва-Йыэсуу, его духа, и именно такие здания являются проводниками в историческое и культурное прошлое. „Храм символизирует собой то прекрасное время, и связь с Серебряным веком, и культурой, и историей. И восстановление нашего храма в том виде, в котором он был когда-то в Мерикюла, стало неким толчком в восстановлении исторических памятников курортного города,“ - говорит настоятель Корнилий.

Сейчас на стройке задействовано четверо человек, со следующей недели их будет семеро.

Член правления занимающейся реставрацией храма фирмы-реставратора Scandec Ehitus Айво Рауд рассказал, что работы по восстановлению храма осложняются тем, что здание горело, поскольку в таких проектах важно сохранить как можно больше изначальных элементов. „Даже если есть бревна прогоревшие на несколько сантиметров, за нашей работой тщательно следит департамент охраны памятников старины, который хотел бы, чтобы мы сохранили максимальный процент того, что было изначально, поэтому мы эти бревна шлифуем, реставрируем, очень бережно к ним в целом относимся. Это большая удача, что сохранилось примерно 75% материалов, которые можно восстановить, не заменяя новыми. У нас были более сложные проекты, от которых оставалось порядка 15% исторических материалов. Но в случае с этой церковью, мы максимально стараемся все сохранить, и нашей работой, как мне кажется департамент охраны памятников старины доволен“.

На вопрос RusDelfi, учитывают ли реставраторы тот факт, что здание подвержено пожарам и предприняты ли на уровне строительства какие-либо меры для предотвращения разрушений от возможного пожара в будущем, Айво Рауд ответил, положительно. „У нас есть технология, при которой мы обрабатывает бревна специальной противопожарной краской, которая с случае пожара станет дополнительным препятствием для прогорания материала, тем самым, замедлит пожар и спасет церковь“.

Когда церковь вновь сможет начать работу, неизвестно. Многое зависит от финансирования государства и пожертвований простых людей. Если бы все необходимые средства имелись, храм смог бы открыть двери к концу 2024 года.