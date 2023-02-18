Рождение властного клана EKRE. Из каких-то партий Хельме выгоняли, из каких-то они уходили сами, но в конце концов им удалось создать свое детище

На то, чтобы прогрызть себе путь в политическую элиту, у борющихся за победу на выборах любителей шляп из EKRE ушли годы.

Снова и снова им что-то не нравилось. Март Хельме, образно говоря, менял партии как перчатки.

Пятерка тому, кто сможет сказать, под каким флагом он впервые баллотировался на выборах в Рийгикогу!

Нет, это не был красный флаг. Хотя в советское время Хельме и редактировал журнал „Pioneer“, он не был членом Коммунистической партии.

А правильный ответ — зеленый.

В 1992 году Март Хельме выдвинул свою кандидатуру от избирательного союза Rohelised, состоявшего из пяти партий „зеленых“, включая партию Eesti Rohelised („Зеленые Эстонии“).

Это был разумный выбор, потому что освобождению Эстонии дала толчок фосфоритная война, и защитники окружающей среды были тогда на пике популярности.

Лицом компании „зеленых“ стал Рейн Ярлик — телезвезда того времени. За него отдали голоса 5220 избирателей.

Хельме получил 370 голосов. Этого было слишком мало.

***

Следующую попытку Хельме предпринял семь лет спустя, когда он уже не был послом в Москве и работал в Министерстве иностранных дел.