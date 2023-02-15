Правда ли, что страны Европы по просьбе Украины выявляют потенциальных призывников среди украинских беженцев?

В этих двух документах правильно указаны и телефоны, и адреса дипмиссий. А послы, чьи имена стоят под документами, продолжают исполнять свои обязанности. Однако уже в шапке „запросов“ есть заметная ошибка в адресах электронной почты. На фотографии литовского документа стоит адрес consullt@mfa-ua.info, в то время как настоящий адрес — consullt@mfa.gov.ua. Точно так же выглядит и адрес на латвийском документе.

Оба документа для Латвии и Литвы содержали идентичный текст: „В соответствии с договорённостями между Украиной и Литовской Республикой, для того, чтобы помочь возвращению (депортации) граждан Украины, подлежащих призыву в Вооружённые силы Украины или находящихся в резерве, запрашиваем информацию о гражданах Украины, находящихся в Литовской Республике, используя форму, предоставляемую с 31 января 2023 года“. Далее следует перечень необходимых данных: имя, фамилия, возраст, количество детей, адрес, телефон, номер паспорта. Во втором письме написано то же самое, только вместо Литвы — Латвия. Отличались также адреса посольств и имена послов: под литовским документом стояла подпись Петра Бешты , под латвийским — Александра Мищенко .

25 января в российских и белорусских Telegram-каналах появились фотографии запросов от посольства Украины, адресованных властям Литвы и Латвии. В этих письмах Украина якобы запрашивала данные своих граждан, живущих на территории стран Балтии и подлежащих призыву в ВСУ. Причём публикация уже сопровождалась комментариями литовских и латвийских политиков, готовых пойти навстречу просьбе посольства. Об этом писали и СМИ, например „ Московский комсомолец », а также пользователи других соцсетей — „ ВКонтакте » и LiveJournal . В начале февраля российские Telegram-каналы начали публиковать ещё одно письмо — на этот раз от Департамента по делам общин и местного самоуправления Великобритании. Это письмо было якобы адресовано тем, кто приютил беженцев из Украины, а просьба в нём содержалась схожая: обязать украинцев призывного возраста явиться в посольство.

Именно на это обратило внимание посольство Украины в Литве, реагируя на появившиеся посты в соцсетях. Посольство назвало такие сообщения фейковыми, пояснило, что никаких писем литовским органам власти не рассылало, и посоветовало по всем возникающим вопросам обращаться в дипмиссию, указав настоящие адреса.

Самый ранний пост с документами, который удалось найти, — это запись в белорусском провластном Telegram-канале „Белорусские силовики». Оба письма сопровождались комментариями политиков в Facebook, в которых те выражали готовность помочь Украине найти призывников. Литовское письмо сопровождалось скриншотом фейсбука мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

А латвийское письмо якобы приветствовал мэр латвийского города Лиепая Гунарс Ансиньш.

Оба поста оказались фейковыми, как и сами письма. В фейсбуке мэра Вильнюса такой записи нет, не нашёл её и литовский сайт Delfi.lt, проводивший проверку сообщений о письме. В свою очередь, мэр Лиепаи (в фейсбуке которого такого поста тоже нет) даже выпустил официальное опровержение, в котором отметил, что такие письма якобы от официальных лиц своей страны получали многие чиновники в Латвии.

Великобритания

Британское письмо составлено совсем другим образом. На фотографии, которую публиковали Telegram-каналы, представлено письмо от Департамента по делам общин и местного самоуправления Великобритании, подписанное главой ведомства Майклом Говом. На этом снимке получатель (имя закрыто, виден только город — Ипсвич) держит документ, предписывающий уведомить департамент о проживании украинских граждан призывного возраста для последующей передачи данных в посольство Украины в Лондоне. Письмо датировано 30 января 2023 года.

Фактчекинговая служба Reuters проверила эти сообщения и пришла к выводу, что письмо — фейк. Прежде всего в глаза бросаются ошибки: так, вместо government («правительство“) написано governmen, а дата обозначена так, как принято в России (число, месяц, год), а не как в Великобритании (месяц, число, год). Также указан несуществующий адрес электронной почты. Reuters также обратилось и в само ведомство с просьбой идентифицировать документ. После этого департамент выпустил заявление, в котором предупредил о появившемся в соцсетях фейке.

Наконец, заставляет обратить на себя внимание и источник информации. В самых ранних записях в Telegram авторы ссылаются на англоязычный сайт southfront.org, где и появилась эта новость 4 февраля. В российской базе данных регистрационных имён указано, что сайт был зарегистрирован в Москве в 2015 году и к Великобритании имеет довольно условное отношение.

Таким образом, все три письма — это фейк. В них допущены ошибки, которые не могли возникнуть при использовании официальных бланков посольств или британского ведомства. Кроме того, в каждом из случаев следовали опровержения, а источники первой публикации были связаны с Белоруссией и Россией.

Итог: Фейк