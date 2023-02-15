В Финляндию прибыли первые перемещенные из Эстонии украинские беженцы

В Эстонии в прошлом году защиту получили более 60 000 украинских военных беженцев. В Финляндию с населением в 5,6 млн человек приехало примерно 46 000 беженцев.

В декабре МВД Финляндии сообщило, что страна готова еженедельно принимать из Эстонии около 50-100 украинцев, спасающихся от войны.

Для желающих переехать в Финляндию организовано скоординированное автобусное и паромное сообщение. Расходы берут на себе Эстония и Финляндия.

По данным финской Миграционной службы, пока невозможно оценить, насколько украинцы в Эстонии заинтересованы в переезде в Финляндию.