За рубежом
15.02.2023, 16:17

В Финляндию прибыли первые перемещенные из Эстонии украинские беженцы

 
Живущие в Таллинне на пароме украинские беженцы
Живущие в Таллинне на пароме украинские беженцы
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Первые украинцы, перемещенные из Эстонии, прибыли в Финляндию во вторник. Финская миграционная служба сообщает, что пока приехало менее пяти украинцев, передает Yle.

В Эстонии в прошлом году защиту получили более 60 000 украинских военных беженцев. В Финляндию с населением в 5,6 млн человек приехало примерно 46 000 беженцев.

В декабре МВД Финляндии сообщило, что страна готова еженедельно принимать из Эстонии около 50-100 украинцев, спасающихся от войны.

Для желающих переехать в Финляндию организовано скоординированное автобусное и паромное сообщение. Расходы берут на себе Эстония и Финляндия.

По данным финской Миграционной службы, пока невозможно оценить, насколько украинцы в Эстонии заинтересованы в переезде в Финляндию.

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