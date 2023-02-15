В Ида-Вирумаа запустят производство тепла из геотермальной энергии(2)
11 января Eesti Energia AS и Geothermal Baltic OÜ подписали соглашение о намерениях, на основании которого Geothermal Baltic начнет строительство геотермальной испытательной скважины на территории Enefit Power в Нарве. Если пилотный проект будет успешным, решение обеспечит город Нарву „зеленой“ теплоэнергией по конкурентоспособной цене и без выбросов CO2.
„Мы постоянно ищем лучшие технологии и партнеров в мире, чтобы предлагать нашим клиентам доступную энергию с минимальным воздействием на окружающую среду. Тепло, хранящееся в земной коре, является таким же источником возобновляемой энергии, как ветер и солнце, использование которого поможет нам достичь углеродно-нейтрального производства энергии“, – сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс. „В Нарве мы собираемся вместе с партнерами проверить, возможно ли использование геотермальной энергии в более широких масштабах в Эстониии“.
Нарва – вторая по величине сеть централизованного теплоснабжения в Эстонии, обеспечивающая теплом регион с населением около 60 000 человек. Сегодня тепло в Нарве производится на станции совместного производства Enefit Power и предлагается жителям города по самой низкой в Эстонии цене – 39,83 евро за мегаватт-час. „Если пилотный проект окажется успешным, в будущем мы сможем предложить жителям Нарвы углеродно-нейтральное отопление по разумной цене“, – добавил Вальс.
Eavor-Loop, запатентованная технология, принадлежащая канадской компании Eavor Technologies Inc., использует тепло, хранящееся в горных породах на многокилометровой глубине, для выработки энергии, которая по замкнутой системе направляется потребителям.
„В зависимости от результатов пилотного проекта мы сможем спроектировать скважину для производства тепла мощностью не менее 15 МВт“, – сказал Кайдо Кырм, руководитель Geothermal Balti. „Цена на геотермальное тепло очень конкурентоспособна даже в Нарве, где цена на тепло одна из самых низких в Эстонии. Кроме того, производство геотермальной энергии стабильно, а цена энергии не зависит от резкого роста цен на другие виды энергии“.
Геотермальная энергия – это тепловая энергия, производимая Землей и хранящаяся в земной коре, которая используется для производства тепла и электричества. Это экологически чистый метод производства, который производит доступную энергию для потребителя.
„Мы уверены, что производство „зеленой“ энергии, которое позволяет наша технология, будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу и улучшению жилой среды“, – заявила компания Eavor Technological Inc исполнительный вице-президент Роберт Уинслоу. „Экологический след производства геотермальной энергии является самым низким среди известных видов производства энергии“.
Eesti Energia – международная энергетическая компания, домашними рынками которой являются страны Балтии, Финляндия и Польша. Концерн занимается как производством, так и продажей энергии, а также предлагает клиентам полезные и удобные энергетические решения. Цель концерна – достичь углеродной-нейтрального производства электроэнергии к 2035 году, а к 2045 году – производства во всем концерне. За пределами Эстонии концерн работает под торговой маркой Enefit.
Eavor (произносится как „Ever“) – технологическая энергетическая компания, занимающаяся созданием чистой, надежной и доступной по цене энергии. Решение Eavor Eavor-Loop представляет собой первый в мире скалируемый, чистый и гибкий вид геотермальной энергии. В число партнеров Eavor входит ряд ведущих мировых производителей энергии, инвесторов, разработчиков и венчурных фондов, в том числе Vickers Venture Partners, bp Ventures, BDC Capital, Temasek, Chevron Technology Ventures, BHP Ventures, Helmerich & Payne, Precision Drilling и Chubu Electric Power. info@eavor.com, сайт Eavor Technological Inc: https://www.eavor.com/
Geothermal Baltic – это компания, принадлежащая эстонским инвесторам, которая представляет технологии Eavor в Эстонии и других странах Балтии. Цель компании – развитие геотермальной энергетики, которая является контролируемым, полностью безэмиссионным методом производства возобновляемой энергии со сверхнизким влиянием на окружающую среду, работающим круглосуточно и без выходных.