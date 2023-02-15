В Ида-Вирумаа запустят производство тепла из геотермальной энергии

„Мы постоянно ищем лучшие технологии и партнеров в мире, чтобы предлагать нашим клиентам доступную энергию с минимальным воздействием на окружающую среду. Тепло, хранящееся в земной коре, является таким же источником возобновляемой энергии, как ветер и солнце, использование которого поможет нам достичь углеродно-нейтрального производства энергии“, – сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс. „В Нарве мы собираемся вместе с партнерами проверить, возможно ли использование геотермальной энергии в более широких масштабах в Эстониии“.

Нарва – вторая по величине сеть централизованного теплоснабжения в Эстонии, обеспечивающая теплом регион с населением около 60 000 человек. Сегодня тепло в Нарве производится на станции совместного производства Enefit Power и предлагается жителям города по самой низкой в Эстонии цене – 39,83 евро за мегаватт-час. „Если пилотный проект окажется успешным, в будущем мы сможем предложить жителям Нарвы углеродно-нейтральное отопление по разумной цене“, – добавил Вальс.

Eavor-Loop, запатентованная технология, принадлежащая канадской компании Eavor Technologies Inc., использует тепло, хранящееся в горных породах на многокилометровой глубине, для выработки энергии, которая по замкнутой системе направляется потребителям.

„В зависимости от результатов пилотного проекта мы сможем спроектировать скважину для производства тепла мощностью не менее 15 МВт“, – сказал Кайдо Кырм, руководитель Geothermal Balti. „Цена на геотермальное тепло очень конкурентоспособна даже в Нарве, где цена на тепло одна из самых низких в Эстонии. Кроме того, производство геотермальной энергии стабильно, а цена энергии не зависит от резкого роста цен на другие виды энергии“.

Геотермальная энергия – это тепловая энергия, производимая Землей и хранящаяся в земной коре, которая используется для производства тепла и электричества. Это экологически чистый метод производства, который производит доступную энергию для потребителя.