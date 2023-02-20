СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Сколько вообще нужно топить? И какая домашняя техника обеспечит минимальный счет за электричество?
Со временем бытовая техника не только становится все более универсальной, удобной и красивой, но и все более экологичной, и расходует все меньше энергии. И, скажем, ваша идеально работающая стиральная машина может устареть морально – если потребляет в два раза больше энергии, чем та, что продается в магазине. Какие простые шаги может предпринять каждый из нас, чтобы снизить потребление энергии?
Пользуясь бытовой техникой, задумываемся ли мы о том, сколько каждое конкретное устройство расходует энергии, а значит, и наших денег? Более осознанные люди наверняка задаются этим вопросом, ну а большинство может сказать лишь то, что в первых строчках списка расходов будет отопление и подогрев воды. И в этом, понятное дело, многое определяется тем, в каком доме или квартире живет человек. По словам профессора теоретической и статистической физики Института кибернетики TalTech Яана Калда, чтобы оптимизировать свое энергопотребление, нужно посмотреть на картину в целом и подумать, сколько времени и личной энергии может потребоваться, чтобы сэкономить несколько киловатт-часов. „Если в течение месяца мы с большим трудом выгадываем в одном месте 1 кВтч, но при этом за отопление каждый день набегает 20 кВтч, то понятно, что экономим не там“, – говорит Яан Калда.
Развитие технологий
Не каждый, к сожалению, может принимать решение о системе отопления в своем доме, или же это слишком затратное предприятие. Но можно прилично сэкономить энергии и при использовании многих домашних приборов, например, стиральной машины и холодильника. К счастью, этому способствуют также развитие технологий и евродирективы, которые у нас обычно принято ругать.
Важным устройством, влияющим на энергопотребление, является тепловой насос, причем не только для классического отопления дома, но и в бойлерах и стиральных машинах с сушкой.
По словам Яана Калда, тепловые насосы в стиральных машинах и бойлерах помогают экономить в несколько раз больше энергии по сравнению с простым электронагревателем. Так, тепловой насос „воздух-воздух“ обогревает комнату в среднем в пять раз дешевле радиатора, а к тепловому насосу „воздух-вода“ можно подключить уже бойлер. „Это очень эффективная экономия. И при возможности нужно начинать именно с этого. Созданные по более новым технологиям стиральные машины с сушкой снабжены тепловым насосом, который снижает энергопотребление в несколько раз, так что новые действительно лучше старых“, – говорит Яан Калда. И добавляет, что многие стиральные машины работают идеально, но при этом расходуют много энергии, и поэтому морально устарели.
„В этом отношении разница в бытовой технике может быть действительно велика. У нас принято, конечно, ругать бюрократию евродиректив, но тут они для нас полезны. Стоит иметь в виду, что многие энергетические маркировки недавно изменились: так, прежний класс А++ теперь может быть обозначен как Е. На этикетке с указанием энергетического класса отмечен также расход энергии в цифрах – например, для стиральных машин это потребление энергии на 100 стандартных стирок. Поэтому перед покупкой стоит подсчитать – сколько замена той или иной бытовой техники позволит сэкономить в течение года“. Если неоткуда взять данные о старом устройстве, поможет измеритель энергопотребления – это небольшой прибор стоимостью около 20 евро, его можно вставить в розетку и в нем, в свою очередь, есть вторая розетка, а на экране отражается потребляемая мощность.
Говоря об отоплении, помимо расхода энергии важно понимать, сколько мы вообще должны отапливать – отмечает Яан Калда. Это связано с вентиляцией: „Воздух в комнате заменяется, иначе мы сидели бы в углекислом газе и у нас болела бы голова. При этом, просто впуская в комнату 30-градусный мороз, мы должны отапливать помещение. Существуют вентиляционные устройства с рекуперацией тепла: поступающий воздух через перегородку вступает в контакт с выходящим воздухом и за счет этого согревается. Другими словами, даже если на улице очень холодно, из вентиляции поступает гораздо более теплый воздух. Это помогает предотвратить потери тепла“.
Холодильник: простые советы
У кого из нас нет дома холодильника? Так вот, Яан Калда поясняет: холодильник – это своего рода тепловой насос наоборот. „Холодные ребра теплового насоса находятся на улице, теплые в комнате, а у холодильника холодные внутри холодильника, а теплые на задней стенке. Необходимо следить за решеткой на задней стенке холодильника, чтобы ее ребра не были покрыты пылью и воздух мог циркулировать. В противном случае они перегреются, и эффективность холодильника сразу упадет“. И обязательно стоит контролировать, целы ли уплотнители дверцы холодильника, доставать и класть обратно все необходимое сразу, поскольку каждый раз, когда вы открываете дверцу, впускаете внутрь большую порцию теплого воздуха. Толстый слой льда на охлаждающих поверхностях холодильника также снижает его эффективность.
Биржевой пакет мотивирует
Яан Калда подчеркивает, что использование возобновляемой энергии дешевле, экологичнее и это доступно каждому. По словам профессора, если человек планирует свое потребление на тот период, когда в электросеть поступает много возобновляемой энергии, этим он уже вносит личный вклад. „Существует программное обеспечение, отслеживающее биржевую цену, оно помогает регулировать потребление. Это разработка последних лет. Биржевой пакет мотивирует нас расходовать энергию так, чтобы меньше нагружать природу. Конечно, биржевая цена связана с риском, но в финансах риск и прибыль всегда идут рука об руку – кто не рискует, тот не пьет шампанское. Рискуя, мы в среднем все же выигрываем. Если мы не боимся потерять, то стоит брать биржевой пакет: с одной стороны, он помогает экономить, а с другой стороны, мотивирует потреблять экологично. Цена на электроэнергию дешевле, когда в сети доминирует возобновляемая энергия“.
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