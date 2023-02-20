Простые способы экономить энергию: знаете трюк, который работает с холодильником?

Пользуясь бытовой техникой, задумываемся ли мы о том, сколько каждое конкретное устройство расходует энергии, а значит, и наших денег? Более осознанные люди наверняка задаются этим вопросом, ну а большинство может сказать лишь то, что в первых строчках списка расходов будет отопление и подогрев воды. И в этом, понятное дело, многое определяется тем, в каком доме или квартире живет человек. По словам профессора теоретической и статистической физики Института кибернетики TalTech Яана Калда, чтобы оптимизировать свое энергопотребление, нужно посмотреть на картину в целом и подумать, сколько времени и личной энергии может потребоваться, чтобы сэкономить несколько киловатт-часов. „Если в течение месяца мы с большим трудом выгадываем в одном месте 1 кВтч, но при этом за отопление каждый день набегает 20 кВтч, то понятно, что экономим не там“, – говорит Яан Калда.

Развитие технологий

Не каждый, к сожалению, может принимать решение о системе отопления в своем доме, или же это слишком затратное предприятие. Но можно прилично сэкономить энергии и при использовании многих домашних приборов, например, стиральной машины и холодильника. К счастью, этому способствуют также развитие технологий и евродирективы, которые у нас обычно принято ругать.

Лампочки Cамыми эффективными являются светодиодные (LED) лампочки, поэтому именно они сейчас стремительно развиваются. Среднегодовое потребление энергии для освещения в 6000 люменов (четырех комнат) продолжительностью в среднем 8 часов в день, в кВтч:

F 200

E 155

D 125

C 105 На начало 2023 года доступны в основном лампочки класса F, но есть также лампочки класса Е и отдельные класса D. Самых экономичных лампочки класса В и А придется еще подождать. * Здесь и далее строчными буквами a, b, с обозначена старая энергетическая маркировка техники (использовавшаяся до 2021 года), новая маркировка обозначена заглавными буквами A, B, C и т.д.

Важным устройством, влияющим на энергопотребление, является тепловой насос, причем не только для классического отопления дома, но и в бойлерах и стиральных машинах с сушкой.