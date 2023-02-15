Рекорд от эстонской биатлонистки! 6-е место в индивидуальной гонке чемпионата мира

Туули Томингас чисто прошла первый огневой рубеж. На втором и третьем она допустила по одному промаху, но последний огневой рубеж преодолела без ошибок. Это - вкупе с отличной скоростью - помогло показать лучший результат в своей карьере на чемпионате мира. Сузан Кюльм (+8:15.9 и 6 промахов), финишировала 59-й, Регина Эрмитс (+10:13.0 и 7 промахов) показала 73-й результат.

Победу в гонке на 15 км одержала шведка Ханна Эберг, допустившая 1 промах. Лишь на 10 секунд она опередила свою соотечественницу Линн Перссон, прошедшую дистанцию без ошибок на огневых рубежах. За бронзовую награду развернулась нешуточная борьба между двумя итальянками, победу в которой одержала Лиза Виттоцци (+28,0 и 1 промах).

Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Ханна Эберг (Швеция) – 43.36,1 (1 промах).

2. Линн Перссон (Швеция) +10,3 (0 промахов).

3. Лиза Виттоцци (Италия) +20,7 (1 промах).

4. Самуэла Комола (Италия) +48,5 (0 промахов).

5. Жулия Симон (Франция) +1.11,4 (3 промаха).

6. Туули Томингас +2:23.3 (2 промаха).

..59. Сузан Кюльм +8:15.9 (6 промахов).

..73. Регина Эрмитс +10:13.0 (7 промахов).

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