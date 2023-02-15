На землетрясении в Турции наживаются мошенники - они собирают деньги якобы на помощь пострадавшим

По последним данным, жертвами двух подряд землетрясений в Турции и Сирии стали более 37 тысяч человек, однако эти цифры, судя по всему, далеки от окончательных.

После катастрофы в социальных сетях появилось немало фальшивых объявлений о сборе пожертвований, авторы которых часто дают собственные криптовалютные кошельки и аккаунты в PayPal.

Би-би-си выявило несколько из многих методов, используемых псевдоблаготворителями, и рекомендует некоторые из способов, которыми можно защитить себя от мошеннических схем при жертвовании денег.

На платформе TikTok Live создатели контента могут получать деньги в виде донатов (или „подарков“ - добровольных переводов на произвольную сумму). Там появилось много профилей, которые размещают фото и видео разрушений и просят денег. Подписи к ним гласят „Давайте поможем Турции“, „Молитесь за Турцию“ и „Пожертвуйте жертвам землетрясения“.

Так, в одном из профилей, который просуществовал больше трех часов, в прямом эфире транслировали видео разрушенных зданий, снятое с дрона, с размытыми частями на экране (в местах, где обычно стоят названия телеканалов и указываются авторы съемки), сопровождаемое звуками взрывов.

На фоне этого видео звучал голос - мужчина смеялся и говорил по-китайски. Подпись под видео: „Давайте поможем Турции. Пожертвования“.

В другом стриме - снимок ребенка, убегающего от взрыва. Подпись на экране: „Пожалуйста, помогите достичь этой цели“ - призыв делать пожертвования в TikTok.

Однако это фото сделано не во время землетрясений. Обратный поиск по изображениям показал, что этот же самый снимок был размещен в Твиттере в 2018 году с подписью „Остановите геноцид в Африне“ - это город на северо-западе Сирии, откуда турецкие вооруженные силы и их союзники из сирийской оппозиции вытеснили курдских повстанцев.

Еще одно предостережение о донатах на TikTok: расследование BBC показало, что платформа оставляет себе до 70% доходов от цифровых подарков, которые получают владельцы профилей, хотя TikTok утверждает, что берет меньше.