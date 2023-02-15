Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 40 тысяч человек

В понедельник Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что президент Сирии Башар Асад согласился открыть еще два пограничных перехода. По его словам, Асад согласился открыть контрольно-пропускные пункты Баб ас-Салам и Аль-Раи из Тюрки на северо-западе Сирии на три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи.

В докладе говорится, что основные затраты будут связаны с восстановлением зданий, линий электропередач и инфраструктуры, а также с удовлетворением краткосрочных и долгосрочных потребностей в жилье сотен тысяч людей, оставшихся без крова.

В опубликованном в выходные докладе Турецкой конфедерации предпринимательства и бизнеса экономический ущерб от землетрясения оценивается в 84,1 млрд долларов.

Многие жители и сами спасатели недовольны отсутствием воды, еды, медикаментов, мешков для тел погибших и подъемных кранов в зоне бедствия в первые дни после землетрясения. Критикуют и турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) за нерасторопность в оказании помощи и излишне централизованные бюрократические процедуры.

Однако в Антакье на юге страны экскаваторы уже начали сносить сильно поврежденные здания и расчищать завалы - спасатели уже не рассчитывают найти уцелевших.

Как сообщил во вторник турецкий президент Эрдоган, в спасательных работах участвуют в общей сложности 249 тысяч человек.

Турецкие СМИ сообщили, что спасатели не теряют надежды найти выживших еще в нескольких местах, где под руинами были обнаружены признаки жизни.

В другом районе Кахраманмараша спасатели пытались найти трех членов одной семьи - бабушку, мать и дочь, - которые, похоже, выжили после землетрясения и последующих подземных толчков.

Рано утром во вторник в Кахраманмараше спасателям удалось достать из-под обломков мальчика и мужчину. Они провели под развалинами почти 200 часов.

„В Турции общее число детей, проживающих в 10 провинциях, пострадавших от двух землетрясений, составило 4,6 миллиона детей. В Сирии пострадали 2,5 миллиона детей“, - сообщил журналистам пресс-секретарь ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

Общее число погибших в Сирии достигло 5 800 человек, включая погибших в повстанческом анклаве и в районах, контролируемых правительством.

Раед Салех, глава неправительственной группы спасателей „Белые каски“, действующей на северо-западе Сирии, осудил решение ООН о предоставлении президенту Сирии Башару Асаду права голоса при санкционировании поставок помощи через пограничные переходы с Турцией, заявив, что это дает ему „бесплатную политическую выгоду“.

Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники среди исламистов, что они не хотят пускать сирийские грузовики, чтобы не давать Асаду возможность извлечь репутационную выгоду из трагедии.

Провинцию Идлиб на северо-западе Сирии контролирует исламистская группировка „Хайят Тахрир аш-Шам“, ранее имевшая связи с „Аль-Каидой“ (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Позднее группировка эти связи разорвала, но большинство правительств не поддерживают с ней никаких отношений.

Соединенные Штаты приветствовали открытие новых пограничных переходов. „Если режим серьезно относится к этому и готов воплотить эти слова в жизнь, это будет хорошо для сирийского народа“, - сказал журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Заявление главы ООН прозвучало через день после того, как с Асадом в Дамаске встретился глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гутерриш отметил, что, поскольку число жертв землетрясения продолжает расти, а выжившие находятся в суровых зимних условиях в охваченной войной Сирии, „доставка продовольствия, медицинских препаратов, питания, защиты, жилья, зимних запасов и других жизненно важных предметов всем миллионам пострадавших людей является чрезвычайно срочной задачей“.

До землетрясения почти вся гуманитарная помощь для более чем четырех миллионов жителей контролируемых повстанцами районов северо-западной Сирии шла из Турции через один пропускной пункт - Баб-эль-Хава.

„Открытие этих пропускных пунктов - наряду с облегчением гуманитарного доступа, ускорением выдачи виз и упрощением поездок между центрами - позволит доставлять больше помощи быстрее“, - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

„Мы в шоке от того, как ведет себя ООН“, - сказал Салех агентству Reuters.

Представители ООН признали, что вначале помощь оказывалась медленно, но заявили, что наращивают поставки, в том числе из Турции.

По словам Салеха, крупные поставки помощи из Саудовской Аравии и Катара начали прибывать в анклав, контролируемый повстанцами, раньше, чем поставки ООН. „Они будут иметь большое значение, потому что поступают напрямую“, - сказал он.

В сирийском Алеппо во вторник приземлился саудовский самолет с 35 тоннами гуманитарных грузов на борту. Об этом сообщил агентству AFP представитель министерства транспорта.

„Это первый за более чем 10 лет самолет из Саудовской Аравии, приземлившийся на территории Сирии“, - сказал чиновник.

Еще два гуманитарных рейса из Саудовской Аравии ожидаются в среду и четверг, сообщили в министерстве транспорта.

Саудовская Аравия разорвала отношения с правительством Башара Асада в 2012 году и на ранних этапах войны поддерживала повстанцев.

Эр-Рияд пообещал оказать помощь всем пострадавшим районам страны, независимо от того, кто их контролирует.

В субботу в Идлиб отправился первый конвой помощи из 11 грузовиков, загруженный 104 тоннами продовольствия и брезента, сообщило официальное Саудовское агентство печати. Однако, как ранее сообщил AFP сотрудник Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана, напрямую с правительством Асада Эр-Рияд не связывался.

Мошенники

Эксперты по безопасности предупреждают, что после разрушительного землетрясения в интернете и социальных сетях появились мошенники, собирающие деньги якобы для пострадавших.

Однако вместо помощи нуждающимся собранные пожертвования идут на счета и криптовалютные кошельки мошенников.

В частности, на платформе TikTok Live, где создатели контента могут зарабатывать деньги через пожертвования подписчиков, появились фотографии и видео разрушений с просьбами о помощи.