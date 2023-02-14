ВИДЕО | В Турции спасли четырех человек, которые провели более 200 часов под завалами после землетрясения

Так, в Адыямане спасатели достали из-под завалов 12-летнего Берата, который провел под обломками около 207 часов. Семья мальчика пока не найдена.

В Кахраманмараше из-под завалов удалось спасти 35-летнюю женщину спустя 205 часов после землетрясения. По данным „Анадолу“, чтобы добраться до нее, спасателям пришлось проложить пятиметровый тоннель.

За час до этого в городе Антакья спасатели достали из-под обломков дома женщину по имени Муна, которая провела под завалами около 204 часов. Незадолго до этого спасатели нашли живой в том же доме 26-летнюю Эмине.

„Анадолу“ также сообщает о трех молодых людях, которых нашли живыми спустя 198 часов после землетрясения. Так, 18-летнего Мухаммеда вытащили из-под завалов семиэтажного дома в городе Адыяман.

Еще двоих нашли в Кахраманмараше. Для спасения 17-летнего Мухаммеда и его 21-летнего брата Баки проложили пятиметровый тоннель. Мать братьев обнаружили живой под обломками здания еще два дня назад.

В Турции 6 февраля произошло сильнейшее землетрясение, из-за которого, по последним данным, погибли 35 418 человека и еще почти 196 тысяч получили ранения. В соседней Сирии, также сильно пострадавшей от землетрясения, сообщается о тысячах погибших и раненых. „Аль-Джазира“ пишет со ссылкой на ООН и местные власти, что число погибших превысило 5800 человек. В свою очередь „Аль-Хадат“ сообщает о 3700 погибших и почти 15 тысячах раненых.