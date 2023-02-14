„Милан“ в ужасной форме, „Бавария“ выглядит небольшим фаворитом: спортивный блогер о Лиге чемпионов

Коротко об ощущениях по сегодняшним парам Лиги чемпионов. „Милан“ в ужасной форме, конечно, а у „Тоттенхэма“ вроде как есть проблески жизни. Но учитывая еврокубковую карму Конте и то, что в центре поля у лондонцев совсем некому играть в первом матче, какие-то шансы у итальянцев остаются. Но небольшие - Тэтэрушану это примерно уровень Лунина с Адрианом, что летит в него - ловит, что мимо - пропускает. А Меньян в лучшем случае ко второй игре поспеет. 30 на 70 в пользу „шпор“.

Пара ПСЖ с „Баварией“ осенью выглядела практически как досрочный финал, сейчас же в плане качества игры обе команды сильно уступают себе первой части сезона. У парижан и Мбаппе, и Неймар после повреждений, сложно прогнозировать их игровое время, в средней линии тоже хаос. Немцы вроде начали нащупывать игру в последних турах, Канселу пришёлся ко двору, но всё равно стабильно пропускали в каждом матче, кроме как с совсем слабеньким „Бохумом“. Ну, и Зоммер - не Нойер (хоть и не Тэтэрушану). Свежая мысль, согласен. Но, пожалуй, „Бавария“ выглядит небольшим фаворитом всё же не матча, но всей пары. Что-то типа 48 на 52 в пользу Мюнхена.