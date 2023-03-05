В лесу под Тарту дуэли проводились даже во времена первой Эстонской Республики

Даже в 1930-е годы тартуские студенческие корпорации решали свои вопросы чести на дуэлях, в том числе с использованием огнестрельного оружия. В основном дуэли проводили студенты, принадлежавшие к немецким корпорациям, но в них участвовали и эстонцы. Основным местом проведения поединков был лес Ворбузе в семи-восьми километрах от города, куда обычно приезжали на рассвете.

Если дуэль заканчивалась благополучно, дуэлянты опрокидывали по рюмашке чего-нибудь крепкого и возвращались обратно. Однако в случае кровавого исхода нужно было ехать в Меллинскую клинику. Дуэли были настолько распространены, что даже в новом Пенитенциарном кодексе, вступившем в силу в 1935 году, был отдельный параграф, посвященный этой теме. Поскольку среди участников царил своеобразный „обет молчания“, многие поединки не стали достоянием общественности. Однако дуэли с трагическим концом вызывали широкий общественный резонанс.