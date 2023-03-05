05.03.2023, 08:29
В лесу под Тарту дуэли проводились даже во времена первой Эстонской Республики(21)
ФОТО: Erakogu
В дуэльной столице Эстонии — Тарту — споры и оскорбления разрешались не извинениями, а выстрелами. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
Даже в 1930-е годы тартуские студенческие корпорации решали свои вопросы чести на дуэлях, в том числе с использованием огнестрельного оружия. В основном дуэли проводили студенты, принадлежавшие к немецким корпорациям, но в них участвовали и эстонцы. Основным местом проведения поединков был лес Ворбузе в семи-восьми километрах от города, куда обычно приезжали на рассвете.