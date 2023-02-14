ВИДЕО | „Крупнейшая катастрофа за десятилетия“. В Огайо в результате крушения поезда в воздух попал газ, который использовали как химоружие(2)
Как сообщает американский телеграм-канал Police frequency, в штате Огайо пытаются оценить последствия ЧП с разливом тысяч галлонов крайне опасного, канцерогенного винилхлорида.
Поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В составе находились около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов.
Местные СМИ сообщают, что пять перевернувшихся вагонов перевозили винилхлорид. На месте аварии возник масштабный пожар.
Власти штата на время объявили эвакуацию тысяч местных жителей.
Из-за пожара в воздухе оказался фосген, очень токсичный газ, который (кроме всего прочего) использовался в ходе Первой мировой войны как химическое оружие. Фосген поражает легкие и вызывает удушье.
Однако последствия данного ЧП могут выйти за пределы места аварии, так как при разливе химикатов была отравлена река Огайо, из которой берут воду около 5 млн человек.
„В США, 30 млн человек, или около 10% населения США, а также домашние животные и скот могут быть под угрозой из-за последствий взрыва в штате Огайо сошедшего с рельс поезда, перевозившего опасные химикаты“, - говорится в сообщении телеграм-канала.
Телеканал CNN передает, что в местных водоемах видели мертвую рыбку и лягушек, в социальных сетях сообщается о погибших курицах, собаках и лисах.
Официальные лица проводят непрерывный мониторинг воздуха и не обнаружили опасности для здоровья. Также пригодна к употреблению питьевая вода.
Американский конгрессмен Джамаан Боуман написал в Twitter, что в вагонах находились 500 000 кг винилхлорида. Он назвал произошедший несчастный случай одной из самых пагубных для окружающей среды катастроф за последние десятилетия.