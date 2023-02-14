ВИДЕО | „Крупнейшая катастрофа за десятилетия“. В Огайо в результате крушения поезда в воздух попал газ, который использовали как химоружие

Поезд Norfolk Southern с более чем 100 вагонами 3 февраля сошел с рельсов вблизи города Восточная Палестина. В составе находились около 20 вагонов с опасными веществами, из которых десять сошли с рельсов.

Местные СМИ сообщают, что пять перевернувшихся вагонов перевозили винилхлорид. На месте аварии возник масштабный пожар.

Власти штата на время объявили эвакуацию тысяч местных жителей.

Из-за пожара в воздухе оказался фосген, очень токсичный газ, который (кроме всего прочего) использовался в ходе Первой мировой войны как химическое оружие. Фосген поражает легкие и вызывает удушье.

Однако последствия данного ЧП могут выйти за пределы места аварии, так как при разливе химикатов была отравлена река Огайо, из которой берут воду около 5 млн человек.

„В США, 30 млн человек, или около 10% населения США, а также домашние животные и скот могут быть под угрозой из-за последствий взрыва в штате Огайо сошедшего с рельс поезда, перевозившего опасные химикаты“, - говорится в сообщении телеграм-канала.

Телеканал CNN передает, что в местных водоемах видели мертвую рыбку и лягушек, в социальных сетях сообщается о погибших курицах, собаках и лисах.

Официальные лица проводят непрерывный мониторинг воздуха и не обнаружили опасности для здоровья. Также пригодна к употреблению питьевая вода.

Американский конгрессмен Джамаан Боуман написал в Twitter, что в вагонах находились 500 000 кг винилхлорида. Он назвал произошедший несчастный случай одной из самых пагубных для окружающей среды катастроф за последние десятилетия.