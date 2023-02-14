Правда ли, что польский премьер-министр призвал Зеленского временно передать Польше территории Западной Украины?

Наибольшее распространение цитата получила в Telegram (согласно сервису TGStat , на этой платформе было размещено более 600 публикаций с рассматриваемыми словами Моравецкого, в общей сложности они набрали более 5 млн просмотров). Кроме того, там посты о заявлении премьера появились раньше, чем в иных соцсетях, поэтому мы решили начать поиск первоисточника именно с Telegram. Наиболее ранняя публикация была размещена в канале „ А вот мой Яндекс кошелёк » (более 18 000 подписчиков и 44 000 просмотров на момент написания этого разбора) 6 февраля 2023 года в 13:00 по московскому времени.

Ни в одной из указанных выше публикаций в СМИ и соцсетях нет ссылки на первоисточник, в котором было бы указано, где, когда и при каких обстоятельствах Моравецкий произнёс интересующую нас цитату. „Проверено“ не удалось найти это заявление политика ни в официальном твиттере Моравецкого, ни на сайте Канцелярии польского премьер-министра, ни в англо– или польскоязычных авторитетных СМИ.

Этот Telegram-канал не первый раз выступает первоисточником дезинформации, разошедшейся по соцсетям и СМИ. Например, „Проверено“ уже писало о впервые появившихся именно в этом канале выдуманной истории о гибели человека при сносе памятника Пушкину в Житомире и фальшивой цитате певицы Монеточки, которая якобы поставила россиянам ультиматум: „Или я, или Путин“. Судя по всему, далеко не все интернет-пользователи обращают внимание на описание канала „А вот мой Яндекс кошелёк“, где говорится: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.

Кстати, ещё 6 февраля, спустя несколько часов после изначальной шутливой публикации о Моравецком и его заявлении канал „А вот мой Яндекс кошелёк“ поиронизировал над СМИ, которые восприняли юмористический пост всерьёз. Например, авторы канала репостнули запись украинского блогера Анатолия Шария, который написал: „РосСМИ первого уровня несут высказывание Моравецкого о том, что он просит передать „во временное управление часть Западной Украины“. Я на 99,99% уверен, что это вброс. РосСМИ не устают позориться?“ После этого в канале появился такой пост: „Канал с 17 000 [подписчиками] крутит на бую официальные СМИ и всяких там блогеров типа Шария. Всё ради вас, любимые друзьяшки-подписчики. Боремся с занудами дальше“.

А 7 февраля в канале „А вот мой Яндекс кошелёк“ вышло юмористическое опровержение цитаты Моравецкого: „“Выдайте Польше этого подонка“. Моравецкий потребовал от России арестовать администратора канала, который пошутил про передачу Польше территорий Западной Украины. „Откуда он это взял? Я ещё не предлагал Зеленскому вернуть наши исторические территории. Шутник должен ответить в суде. Арестуйте и выдайте Польше этого подонка“». Этот пост не вызвал схожей реакции у СМИ, которые активно цитировали первое выдуманное заявление Моравецкого.