Правда ли, что польский премьер-министр призвал Зеленского временно передать Польше территории Западной Украины?
В Сети широко разошлась цитата Матеуша Моравецкого о том, что под протекторатом Польши Украина будет в безопасности: „Не думаю, что Путин осмелится нападать на страну, которая является действующим членом НАТО“. Мы проверили, делал ли такое заявление глава польского правительства.
Фраза Моравецкого завирусилась 6 февраля 2023 года. Полностью предполагаемая цитата звучит так: „Не думаю, что Путин осмелится нападать на страну, которая является действующим членом НАТО. Он кто угодно, но не самоубийца. Западные территории Украины будут в безопасности, если временно перейдут под протекторат польского государства“.
Например, эти слова 6 февраля в прямом эфире передачи „Время покажет» на „Первом канале“ зачитал ведущий Анатолий Кузичев. Также о них рассказали на сайтах „Царьград», Life.ru, „Правда.ру», Ura.ru, „Росбалт», Ruinformer.com, SM.news и других (на момент написания этого разбора часть материалов удалена). Согласно поиску „ВКонтакте», пользователи соцсети разместили более 300 постов с этой цитатой (примеры тут, тут, тут, тут и тут). В Telegram о заявлении польского премьера рассказали каналы „Путин в Telegram» (240 000 просмотров), „Пуля» (195 000), „Первый народный» (190 000), Voblya (183 000), „Миротворец» (156 000), „С места событий» (139 000), „Дядя Слава» (125 000), „Евгений Пригожин в Telegram» (114 000), „Патрон» (101 000), „Кот Костян — официальный канал» (101 000), „Что произошло?» (100 000), „Яков Кедми» (85 000), „Осташко! Важное» (78 000 на момент удаления записи), „Собственный корреспондент» (54 000), „Илья Кива — zov крови» (44 000) и „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация» (17 000). Также цитату можно встре: тить в Twitter (тут и тут), „Дзене», LiveJournal и на „Пикабу».
Ни в одной из указанных выше публикаций в СМИ и соцсетях нет ссылки на первоисточник, в котором было бы указано, где, когда и при каких обстоятельствах Моравецкий произнёс интересующую нас цитату. „Проверено“ не удалось найти это заявление политика ни в официальном твиттере Моравецкого, ни на сайте Канцелярии польского премьер-министра, ни в англо– или польскоязычных авторитетных СМИ.
Наибольшее распространение цитата получила в Telegram (согласно сервису TGStat, на этой платформе было размещено более 600 публикаций с рассматриваемыми словами Моравецкого, в общей сложности они набрали более 5 млн просмотров). Кроме того, там посты о заявлении премьера появились раньше, чем в иных соцсетях, поэтому мы решили начать поиск первоисточника именно с Telegram. Наиболее ранняя публикация была размещена в канале „А вот мой Яндекс кошелёк» (более 18 000 подписчиков и 44 000 просмотров на момент написания этого разбора) 6 февраля 2023 года в 13:00 по московскому времени.
Этот Telegram-канал не первый раз выступает первоисточником дезинформации, разошедшейся по соцсетям и СМИ. Например, „Проверено“ уже писало о впервые появившихся именно в этом канале выдуманной истории о гибели человека при сносе памятника Пушкину в Житомире и фальшивой цитате певицы Монеточки, которая якобы поставила россиянам ультиматум: „Или я, или Путин“. Судя по всему, далеко не все интернет-пользователи обращают внимание на описание канала „А вот мой Яндекс кошелёк“, где говорится: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“.
Кстати, ещё 6 февраля, спустя несколько часов после изначальной шутливой публикации о Моравецком и его заявлении канал „А вот мой Яндекс кошелёк“ поиронизировал над СМИ, которые восприняли юмористический пост всерьёз. Например, авторы канала репостнули запись украинского блогера Анатолия Шария, который написал: „РосСМИ первого уровня несут высказывание Моравецкого о том, что он просит передать „во временное управление часть Западной Украины“. Я на 99,99% уверен, что это вброс. РосСМИ не устают позориться?“ После этого в канале появился такой пост: „Канал с 17 000 [подписчиками] крутит на бую официальные СМИ и всяких там блогеров типа Шария. Всё ради вас, любимые друзьяшки-подписчики. Боремся с занудами дальше“.
А 7 февраля в канале „А вот мой Яндекс кошелёк“ вышло юмористическое опровержение цитаты Моравецкого: „“Выдайте Польше этого подонка“. Моравецкий потребовал от России арестовать администратора канала, который пошутил про передачу Польше территорий Западной Украины. „Откуда он это взял? Я ещё не предлагал Зеленскому вернуть наши исторические территории. Шутник должен ответить в суде. Арестуйте и выдайте Польше этого подонка“». Этот пост не вызвал схожей реакции у СМИ, которые активно цитировали первое выдуманное заявление Моравецкого.
Итог: Сатирические новости