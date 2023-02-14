ПОДКАСТ | Экономист о росте цен и „Еврибор“: раньше мы жили слишком хорошо, в кредит. Теперь рынок отреагировал

„Исторически средняя ставка Euribor была около 3.5%. Сейчас около 3%, значит мы еще ниже среднего. Дело в том, что после финансового кризиса, чтобы стимулировать экономику, ставка была снижена до предела, даже ниже придела - была минусовая ставка Euribor. Это сейчас нам кажется, что ставка слишком высокая, но в действительности она средняя или ниже“, - говорит экономист Хейдо Витсур.

По его словам, „Еврибор“ вырос, потому что денег в экономике стало меньше. „Ставка падала после кризиса 2008 года, когда печатали много денег, чтобы поднять экономику. Также после пандемии деньги стали слишком дешевыми, - добавил он. - Банки, которые выдают кредиты, оценивают риски и добавляют свои проценты - чтобы минимизировать риски, если человек не будет выплачивать кредит. Если риски высокие, то банки должны повышать ставки. Вдобавок, банки должны покрывать свои расходы и зарабатывать“.

Рост Euribor не сильно повлиял на рынок недвижимость в Эстонии. „Только в последние месяцы банки почувствовали изменения. Ведь не только „Еврибор“ и процентная ставка влияет на покупательскую способность, но и инфляция. Если ставка 3%, а инфляция 20%, то у предпринимателей и людей денег меньше“.

Инфляция съедает деньги, которые на счете, говорит Витсур. По его словам, к инвестированию лучше подходить осознанно. „Самое лучшее место для инвестирования - недвижимость, она останется у тебя навсегда. Но можно и в акции, в ценные бумаги“. Говоря в целом, о государственных инвестициях, нужно вкладывать в людей, в их образования и новые технологии. „Дороги тоже нужно строить, но в приоритете - люди“, - подчеркнул он.

Раньше было лучше

Хейдо Витсур согласился с выражением, что раньше мы жили слишком хорошо, а сейчас пришли к адекватным ценам на энергоносители и средним процентным ставкам. „Мы покупали слишком дешевую энергию. Последние шесть лет цены были очень низкими. Мы жили лучше, чем наши соседи“, - считает Витсур.