Лассе: Став предпринимателем, я сам планирую свое время и делаю именно то, что хочу

Тем, кто считает, что предпринимательство – это сложная бумажная волокита, стоит знать, что сегодня все просто: вы сможете самостоятельно справляться со всеми делами. Специалист по ремонту офисной техники Лассе Нылвик тем, то задумывается о том, чтобы стать предпринимателем, но сомневается в себе, советует обязательно сходить на консультацию по вопросам карьеры в Кассу по безработице и пройти обучение предпринимательству.