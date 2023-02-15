„Гонорар „Монеточки“ вырос до 12 000 евро. Для Нарвы это нереально“. Как выживает ночной клуб Geneva без российских звезд

На данный момент в клубе Geneva выступают как нарвские диджеи, так и диджеи из других городов. Так, в качестве нового опыта менеджеры клуба стали каждый месяц приглашать эстонских диджеев. Положительная сторона подобного решения заключается в том, что клуб не стагнирует и привлекает новую аудиторию. „Эстоноговорящий клиент тоже потихоньку появляется. Но неизвестно, насколько много их прибавится“, – Владимир Арэт понимает, что больших перемен ждать не приходится, и заключает, что вносить изменения в политику клуба нужно было сильно раньше. Другая – пессимистичная – сторона вопроса проистекает из самих зрителей: нарвская публика, во всяком случае значительная ее часть, просто не тяготеет к подобной музыке. „Людям сложно перестраиваться. Это уже на уровне привычки. Русский – их родной язык, и они любят песни на этом языке. Эстонские же диджеи играют только иностранные хиты, иногда – эстонские. Ясно, что часть посетителей просто уходит, а мы как клуб на этом сильно теряем“, – замечает Владимир Арэт.

Это подтверждает и известный в Ида-Вирумаа организатор музыкальных мероприятий Григорий Малышкин: „Галкин, например, повысил свой гонорар на одну треть, и при этом у него везде аншлаг“. В последнее время Григорий Малышкин старается больше работать в Таллинне, Тарту и даже за рубежом: в Латвии и Финляндии, а вместо российских звезд – сотрудничает с западными. Сейчас, например, Григорий занят организацией тура для музыкальной группы Enigma.

„Приглашать российских артистов – для нас был очень простой и удобный путь. И теперь нам тяжело с него свернуть“, – рассказывает RusDelfi руководитель нарвского ночного клуба Geneva Владимир Арэт. Те немногие звезды из России, которые еще могут приезжать в Эстонию, запрашивают очень высокие гонорары, так как знают, что спрос на них сейчас очень высок. „Например, гонорар „Монеточки“ вырос до 12 000 евро. Для Нарвы это нереально. Когда организатор проводит мероприятие в Таллинне, то он планирует, что придет порядка 1500 человек. В нашем клубе мы рассчитываем на 500. Поэтому без спонсоров некоторых артистов просто невозможно пригласить“, – отмечает Владимир Арэт.

Безусловно, в Европе тоже проживают российские артисты, которые покинули родную страну задолго до войны. Их можно было бы приглашать, но большинство из них и так уже по много раз выступали в Нарве. „Молодежь следит за новинками. И если привозить кого-то, кто был востребованным в нулевые, то популярной площадкой нам не стать“, – в частности, Владимир Арэт вспоминает группу „Фактор-2“, которая выступала не меньше шести раз во всех клубах Эстонии.

Раньше в клубе постоянно выступали диджеи из Санкт-Петербурга и Москвы. Среди популярных имен можно отметить следующие: DJ BAUR, DJ Feel и DJ Ruslan Nigmatullin. Сегодня это чаще диджеи из столичного клуба Venus и пярнуского клуба Sunset.

Сложно приходится и организатором ежегодного фестиваля поп-музыки в Нарва-Йыесуу Beach Fest, где основной костяк составляли популярные артисты из России. В прошлом году им уже приходилось отменять мероприятие. Что будет в этом году – неизвестно. Билеты по-прежнему доступны, однако имена артистов в программе до сих пор не заявлены.

Владимир Арэт отмечает, что тенденция на спад в ночной жизни нарвитян началась задолго до войны. В качестве точки отсчета он предлагает брать 2014 год. По его словам, в то время дискотеки стабильно посещало в среднем 300 человек. И это без какой-либо программы. Сегодня эта цифра упала до 150. „Будем откровенны, все молодые и активные уезжают либо в столицу, либо за границу. Происходящее сегодня просто ускорило процессы оттока. Падению интереса к ночной жизни даже в большей степени способствовало не закрытие границ, а пандемия. Тот период изменил привычки людей: от ночных гулянок к вечерним посиделкам“, – считает Владимир Арэт.

Согласно данным Департамента статистики Эстонии, число жителей Нарвы действительно неуклонно падает уже с 2012 года, и по прогнозам падение продолжится вплоть до 2040 года. В статистике по возрастным группам, по последним данным за 2019 год в Нарве самый большой процент приходился на жителей в возрасте от 55 до 59 лет – это 8% от общего числа среди мужчин. А среди женщин рекордным стал показатель в 9%. В эту группу попали жительницы города от 65 до 69 лет. Для примера, в том же году доля молодых людей в возрасте от 20 до 24 составляла лишь 4% от общего числа среди мужчин и чуть больше 2% среди женщин.

Помимо ночного клуба в Geneva есть концертный зал, который с уходом российских звезд также сильно потерял в аудитории. Владимир Арэт рассказывает, что у них в планах разработать новую должность специально для концертной деятельности. „Это будет что-то вроде проектного управляющего. Потому что кроме как с проектами, сейчас никакой другой деятельности особо не развить. Мы ищем минимум двуязычного сотрудника. А в идеале того, кто владеет тремя языками. Проекты, связанные с северными странами, делаются на английском языке. Там никто не будет принимать ни русский, ни эстонский. К сожалению, в Нарве найти компетентного человека на эту должность очень сложно. Все, кто более менее связан с этой сферой, стараются все же уехать в Таллинн или в Тарту“, – заключил Владимир Арэт.