Кая Каллас - RusDelfi: Путин хочет захватить Украину, затем будут Балтийские страны

Есть несколько причин. Главное - наше отличие от остальных, и это заслуга правительства EKRE, разрушение пенсионной системы. На рынок пришло 1,2 миллиарда евро. Инфляция - это когда на рынке много денег и мало товаров, когда на рынок выбрасывают более миллиарда евро, ясно, что цены будут расти. Вторая причина в том, что наши люди сильно верили в биржу. Цены на электричество не были фиксированными, у многих были биржевые пакеты. Поэтому они почувствовали рост цен на себе первыми. Например, в Финляндии, где у 90% людей пакет на электричество с фиксированной ценой, рост цен будет ощутим тогда, когда срок действия нынешних пакетов истечет.