Кая Каллас - RusDelfi: Если Путин захватит Украину, следующими могут быть Балтийские страны(181)
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в интервью RusDelfi ответила на самые острые вопросы: будет ли война с Россией, почему Украине жертвуют много денег, как снизить уровень инфляции в стране.
Почему инфляция в Эстонии была одна из самых высоких в Европе? Что мы сделали не так?
Есть несколько причин. Главное - наше отличие от остальных, и это заслуга правительства EKRE, разрушение пенсионной системы. На рынок пришло 1,2 миллиарда евро. Инфляция - это когда на рынке много денег и мало товаров, когда на рынок выбрасывают более миллиарда евро, ясно, что цены будут расти. Вторая причина в том, что наши люди сильно верили в биржу. Цены на электричество не были фиксированными, у многих были биржевые пакеты. Поэтому они почувствовали рост цен на себе первыми. Например, в Финляндии, где у 90% людей пакет на электричество с фиксированной ценой, рост цен будет ощутим тогда, когда срок действия нынешних пакетов истечет.
Положительная причина инфляции заключается в том, что коронакризис затронул нас меньше, чем наших соседей. Рост эстонской экономики был 8.3%, в Латвии, Литве и Швеции - 4.7%. В Финляндии - 3.3%. Наша экономика росла быстрее, поэтому инфляция тоже.