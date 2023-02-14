ВИДЕО | Таллинн - самый сегрегированный город стран Балтии?

В этот раз поговорим о плюсах и минусах жизни в Таллинне, столице Эстонии. При этом я не буду четко разделять их, а наоборот, расскажу именно о тех сторонах жизни, которые могут быть как плюсами, так и минусами. Я постарался отбросить в сторону очевидные вещи, вроде бесплатного общественного транспорта или того, что в Таллинне вас поймут на русском. Хоть и тот и другое - очень противоречивые плюсы. Об этом сняты уже десятки видео. Я же затрону несколько новых и более острых тем, которые интересны мне.

Зарплаты

Средняя зарплата на сентябрь 2022 года - примерно 1489 евро нетто, медианная же зарплата - 1300 евро. Иными словами - 50 процентов населения Таллинна получает от минимальной зарплаты до 1300 евро на руки, вторая же половина населения, соответственно, получает от 1300 евро. Минимальную зарплату при этом получает не так много людей - 3,5 %, так что если вам будут говорить, что все плохо и население живет на минималку - вам, скорее всего „ездят по ушам“.

Сегрегация

Таллинн - самый сегрегированный город Балтии. Он разделен по двум признакам - национальному и социально-экономическому. Фундамент национальной сегрегации заложили еще в советское время - для приезжих, в основном - русскоязычных людей строили отдельные районы, создавая многоязычную инфраструктуру. При этом если в 1989 году каждый третий жил в районе Ласнамяэ, то в 2017 году таких уже было 44%.

Однако главная сегрегация - экономическая. В панельных домах в 1989 году в панельных домах проживало 48 % людей с условно низким экономическим статусом. В 2018 - уже 62%.

Новые районы

Таллинн - город у моря, в 19-м веке практически не застраивался. В 20-м же веке бытовало мнение, что побережье должно использоваться для промышленной застройки, чтобы облегчить логистику. В итоге в центре Таллинне половина площади была застроена промышленными кварталами, которые сейчас проходят через изменение концепта этого места. Бывшие фабрики и заводы - теперь современное жилье и офисы.