Кадры разгромленной российской колонны - что произошло под Угледаром?

Кадры разгромленной колонны вызвали критику со стороны пророссийски настроенных блогеров и военных экспертов. Некоторые из них называют это одним из крупнейших одномоментных поражений российской армии за всю войну в Украине, сравнивая этот бой с попыткой переправиться через реку Северский Донец в мае 2022 года. Тогда в ходе нескольких попыток форсировать реку российские войска также понесли большие потери в живой силе и технике.

Правда, пока нет достоверных данных о том, была ли вся техника, попавшая на видео, подбита или уничтожена в один день: на кадрах фигурируют не только моменты поражения танков и БМП, но также и отдельно стоящие машины, которые теоретически могли уже находиться на поле боя. Цифра в 31 единицу техники получена путем анализа данных ролика, однако также нет стопроцентной уверенности, что эти кадры были сделаны по итогам одного дня, а сам ролик не был смонтирован из нескольких съемок.

Тем не менее, российские военные блогеры утверждают, что эти события действительно происходили в один день, и называют это именно „боем“.

Бой, который попал в объектив украинского беспилотника, стал лишь одним из эпизодов большого сражения за Угледар. Этот город расположен на юге Донецкой области. Российские войска безуспешно пытаются взять его с самого начала вторжения в соседнюю страну.

Этот материал содержит контент, предоставленный Twitter. Мы просим вашего разрешения до загрузки, потому что он может использовать кукис и другие технологии. Вы можете ознакомиться с правилами кукис и политикой личных данных Twitter, прежде чем дать согласие. Чтобы увидеть этот контент, выберите „Согласиться и продолжить“.

В ходе нынешнего обострения обстановки на фронте, которое многие считают началом большого наступления России, район Угледара стал одним из очагов ожесточенных боев. Российская армия также пытается наступать в районах Авдеевки, Бахмута, Кременной и Купянска.

Когда и где произошел бой