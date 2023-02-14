МНЕНИЕ | В угоду „русскому миру“: как переписывают историю Беларуси

В октябре 2022 года Минск посетил российский философ Александр Дугин. Белорусская госпропаганда уделила повышенное внимание визиту теоретика евразийства и одного из столпов идеологии „русского мира“. Дугина возвели в ранг „выдающегося мыслителей современности“, он также удостоился аудиенции у Александра Лукашенко.

Последний подчеркнул свой личный интерес к личности и взглядам российского гостя, посетовал на то, что официальному Минску пока так и не удалось сформулировать национальную идею Беларуси, а также выказал надежду на содействие Дугина в этом вопросе.

И, действительно, визит Александра Дугина оставил свой отпечаток. Он содействовал дальнейшему распространению в Беларуси идей евразийства и особенно „русского мира“ с его концепцией о „триедином русском народе“. Эту концепцию, хотя и в несколько модифицированном виде, можно обнаружить и в резолюции выездного семинара „Республика Беларусь: от истоков до современности“, состоявшегося в конце января 2023 года.

Резолюция дает официальную оценку прошлого Беларуси и является очередной попыткой идеологического обоснования „особого исторического пути“ страны, кульминацией которого признан режим Лукашенко. Каковы сегодня мировоззренческие ориентиры официального Минска? Как выглядит „единственно верный“ взгляд на историю с точки зрения белорусских властей? И смогут ли они навязать свои нарративы белорусскому обществу?

„Уникальная модель государственности“

Выездной семинар был организован Советом Республики Национального собрания при участи других органов власти, Национальной академии наук, высших учебных заведений, общественных объединений, а также православной церкви. Семинар прошел под патронажем председателя Совета Республики Натальи Кочановой - одной из самых влиятельных фигур в окружении Александра Лукашенко.