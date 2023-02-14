Стрельба в Университете штата Мичиган: трое погибших, стрелок покончил с собой

Американская полиция подтвердила, что через некоторое время после нападения стрелок покончил с собой. Это произошло, когда полицейские обнаружили его после многочасовых поисков.

Некоторые из пяти пострадавших получили тяжелые ранения, представляющие угрозу жизни.

Сообщается, что человек, у которого было две единицы огнестрельного оружия, начал стрелять в понедельник вечером в основном университетском кампусе в городе Ист-Лансинг.

Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Подозреваемого описывали как „темнокожего и достаточно низкого ростом“.

Город Ист-Лансинг находится примерно в 112 километрах к северо-западу от Детройта. Университет штата Мичиган - крупное учебное заведение, в котором числятся 50 тыс. студентов.