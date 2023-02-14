ЧМ-2023 по биатлону | Йоханнес Бё завоевал четвертое золото. Эстонцы не попали в топ-50

В немецком Оберхофе завершилась индивидуальная мужская гонка на дистанции 20 км. Победу в гонке одержал норвежский лыжник Йоханнес Бё (49:57,5 и 2 промаха). Норвежский биатлонист завоевал четвертую золотую медаль на чемпионате мира в Оберхофе.

До этого он одержал победу в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Второе место занял его соотечественник Стурла Холм Лагрейд (+1:10,7 и 1 промах). Третьим к финишу пришел швед Себастиан Самуэльссон (+1:11,1 и 1 промах).

В гонке принимало участие трое представителей Эстонии. Лучший результат показал Кристо Сиймер (+8:00.7), который совершил 5 промахов и финишировал 57-м. Роберт Хелдна (+11:03.4), совершил 4 промаха и финишировал 85-м. Рене Захна (+11:42.1), совершил 6 промахов и финишировал 90-м.

Чемпионат мира по биатлону

Оберхоф, Германия

Мужчины

Индивидуальная гонка

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 49.57,5 (2)

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 1.10,7 (1)

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 1.11,1 (1)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,9 (1)

5. Бенедикт Долль (Германия) – 2.09,6 (1)

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 2.31,8 (1)

7. Тарьей Бо (Норвегия) – 2.32,9 (2)

...57. Кристо Сиймер (Эстония) - 8.00.7

...85. Роберт Хелдна (Эстония) - 11.03.4

...90. Рене Захкна (Эстония) - 11.42.1

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