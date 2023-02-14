МНЕНИЕ | Игра в долгую. Илья Шаблинский о важных событиях на минувшей неделе и что они значат
Да, быстрого эффекта от санкций никто не ждет. И катастрофой российской экономики это не грозит. Но это игра в долгую. Уже очевидны потери бюджета Российской Федерации. Российский Минфин, которому пока еще не запретили сообщать неприятную правду, уже на следующий день после введения эмбарго опубликовал информацию о серьезном дефиците бюджета, пишет Илья Шаблинский.
С 5 февраля вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки на мировой рынок нефтепродуктов из России — мазута, бензина, дизтоплива. Напомним, что два месяца назад было введено эмбарго и на российскую сырую нефть. Главная цель данной меры — снизить доходы российского государства, позволяющие вести войну. Это событие, имеющее весьма серьезное значение и для экономической жизни Европы, и, тем более, для российской экономики. Отметим тут реакцию государственных российских СМИ: они обязаны демонстрировать пренебрежительную позицию к этой мере. Что нам европейское эмбарго, когда мы можем бодро торговать с неевропейскими странами? И покупателей, в общем, хватает. Может быть, но эти покупатели дают цены примерно вдвое ниже прежних. „Потолок“ цен, установленный эмбарго, работает. Российская экономика лишилась самых выгодных партнеров. А ее компаниям перекрыт доступ к европейским танкерам, страховке, финансированию и трейдингу.
Несколько дней назад российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия добровольно сократит ежесуточную добычу нефти на 500 тысяч баррелей — „для восстановления нормальных рыночных отношений“. Забавная формулировка. На самом деле причина в том, что российским нефтяным компаниям, вынужденным торговать с огромным дисконтом, сбывать нефть по цене около 40 долларов за баррель крайне невыгодно, а сокращение добычи дает слабую надежду на рост цен на рынке в целом. Но точно — на ценах на российскую нефть это не скажется.
Да, быстрого эффекта от санкций никто не ждет. И катастрофой российской экономики это не грозит. Но это игра в долгую. Уже очевидны потери бюджета Российской Федерации. Российский Минфин, которому пока еще не запретили сообщать неприятную правду, уже на следующий день после введения эмбарго опубликовал информацию о серьезном дефиците бюджета. О том, что объем поступивших к началу 2023 года доходов на 35 процентов ниже объема доходов в январе 2022 года. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46 процентов ниже показателей января прошлого года. Подобного падения доходов в истории России (кому хочется, может вспомнить и СССР) в последние 80 лет, вообще, не было.
Вынужден ли будет российский диктаторский режим как-то учесть это постепенное, но явное ослабление экономики? Да. Бюджет, будет, конечно, постоянно пересматриваться, но войну в этой связи диктатор не остановит. Война стала основным смыслом и целью данного режима. И речь идет лишь о том, чтобы ослабить его способность к массовым убийствам и ударам по социальной и энергетической инфраструктуре Украины. Хотя бы ослабить.
Пока эти удары наносятся регулярно. При том, что фронт двигается очень мало. 10 февраля российские войска нанесли очередной массированный ракетный удар по территории Украины — в частности, по Киеву, Харькову, Кривому Рогу, Виннице, Ивано-Франковску, другим городам. Целью, вроде бы, опять были объекты энергоструктуры, но, как и прежде, сообщалось о разрушении домов. Сверхзадачей этого ракетного террора остается, судя по всему, психологическое давление на население. Можно только предположить, что в Кремле по-прежнему надеются перенаправить раздражение и гнев жителей Украины на руководство страны в Киеве, ну и увеличить цену поддержки Украины для ее союзников в Европе. Все же, эти тысячи электрогенераторов и прочее оборудование, необходимое для восстановления ТЭЦ, должны обходиться бюджетам стран ЕС в немалые суммы.
По-моему, эти ожидания, если именно о них речь, основываются на принципиально неверной оценке ситуации. Жители Украины хорошо знают, кто их обстреливает, и кто начал войну. И, скажем, особенно хорошо это знают жители русскоговорящего в основном Харькова, где буквально разнесен центр города, и множество разрушений во всех районах. Кто-то рассчитывает, что жители города после всего этого возненавидят именно Зеленского, а не Путина? Кто-то рассчитывает на то, что они будут требовать заключить с Путиным мир и отдать пятую часть территории страны? Зря.
А если говорить об объемах помощи — в связи с этими обстрелами — союзников Украины, самых мощных государств Европы и мира, то для них эта поддержка — ну совсем незначительная величина в общей структуре расходов, связанных с войной.
В сущности, эти выводы достаточно очевидны. Поэтому на ум приходит тоже вполне очевидная мысль. Тот, кто отдает приказы об ударах „Калибрами“ по украинским городам, просто утоляет свое чувство мести. Отводит душу.
О правовой стороне дела. В „Римском статуте», международно-правовом акте, определяющем статус Международного уголовного суда, созданного в Гааге в 2002 году, есть описание соответствующего военного преступления в пункте ii) ст.8: „умышленные нападения на гражданские объекты, т.е. объекты, которые не являются военными целями“. Однако, Российская Федерация не является участником „Римского статута“. И, думается, когда в Кремле решали, как отомстить, учитывали и это обстоятельство. Впрочем, от этого военное преступление не перестает быть таковым.
Данное соображение относится и к другому событию. 8 февраля объединенная следственная группа, ведшая уголовное дело по факту катастрофы Боинга-777 „Малазийских авиалиний“, провела в Гааге пресс-конференцию. Представители группы заявили, что, по их мнению, президент РФ Владимир Путин причастен к катастрофе авиалайнера, летевшего рейсом МН17, и лично принял решение о поставке ЗВК „Бук“ на территорию Украины. Следователи указали, что могут опираться лишь на косвенные улики. Среди них, в частности, данные радиоперехвата фрагмента разговора главы оккупированного Крыма Аксенова с другим лицом и другие данные. Но уголовное преследование Путина как главы суверенного государства невозможно. Это обусловлено рядом норм таких актов как Конвенция о дипломатических сношениях 1961 года, Конвенция о консульских сношениях 1963 года, Конвенция о специальных миссиях 1969 года, но все же, главным образом, международно-правовым обычаем. Впрочем, есть и международно-правовые нормы, которые допускают привлечение к ответственности действующих глав государств, но лишь в случаях, когда они обвиняются в преступлениях против мира и безопасности человечества.
Таким образом, новых обвинений предъявлено не будет. Пока.
Мы можем вспомнить, что вопрос о виновных в этом преступлении оказался более или менее ясен для миллионов людей сразу после того как некто Стрелков 17 июля 2014 года похвастался в прямом эфире тем, что его силы сбили крупный транспортный самолет, а спустя час выяснилось, что сбит южнокорейский пассажирский „Боинг“. Но суд в Нидерландах сделал, действительно, все возможное, что вскрыть все наиболее важные детали этого преступления. Вопрос о причастности Путина тоже обсуждался все эти годы. Дело в том, что установившаяся в России иерархия власти не могла бы позволить принять решение о поставке зенитно-ракетного комплекса на территорию, которую Путин решил отделить от Украины, никому кроме самого Путина.
Вернемся к нынешней войне. Наиболее серьезные расходы союзников Украины обусловлены поставками новейшей военной техники. Интенсификация этих поставок — важнейшая цель визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, Париж и Брюссель 8−10 февраля. В общем, в политических элитах крупнейших европейских стран существует консенсус относительно помощи Украине. Но личная встреча Зеленского с депутатами парламентов — это возможность непосредственного контакта с теми немногими, кто сомневается или возражает по поводу объемов и сроков поставки техники. В сущности, главная мысль, которую он последовательно проводит в разных аудиториях, сводится к одному: „Или сегодня вы дадите оружие Украине, или завтра вы будете воевать с путинским войском сами“.
В Лондон Зеленский привез летный шлем одного из асов украинской боевой авиации. И прочитал надпись на шлеме: „У нас есть свобода, дайте нам крылья для ее защиты“. Речь идет о поставках истребителей нового поколения, которые стоят на вооружении Великобритании и других стран-членов НАТО. Насчет самолетов многое еще неясно, а вот современные танки в Украину уже направлены. Правда, совсем не в том количестве, которое ожидали в ЗСУ. Так, британских „Челленджеров“ ожидается пока только 14. Немногим больше ожидается в ближайшее время и немецких „Леопардов-2“. Пока очевидное превосходство в танках и артиллерии по-прежнему у российской армии. Несмотря на успехи украинцев этой осенью, это превосходство никуда не делось. В основном россияне воюют на танках Т-72, но на поле боя замечено немалое количество и старых Т-62, которые считаются уже непригодными с учетом современных противотанковых средств.
Зеленского встречали хорошо. Наверно, это самая аккуратная характеристика, если учесть те овации, которые устраивали депутаты трех парламентов, включая Европейский. Отметим, что единственным евродепутатом, не аплодировавшим и не вставшим со своего места после выступления президента Украины, была представительница Латвии Татьяна Жданок. Впрочем, понятно, что и в Латвии она в явном политическом меньшинстве.
В этой связи отметим, что в эти дни в парламенте Швейцарии рассматривается проект закона, который позволил бы ряду стран (в том, числе, например, Германии) поставлять в Украину боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Это серьезный вопрос для альпийской Республики. Строго формально такой закон не противоречил бы ни Конституции Швейцарии, ни ее нейтральному статусу, соответствующему Гаагским конвенциям. Но данный статус все же разными политическими силами страны трактуется по-разному. У Швейцарии также есть около 100 танков „Леопард-2“, которые она могла бы продать Польше и Словакии — взамен тех, которые они поставят Украине.
О культурной жизни России. Заметным и обсуждаемым событием этой недели оказалось увольнение директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Увольнению предшествовала публикация письма в Министерство культуры некоего посетителя Третьяковки, который жаловался на „деструктивную идеологию некоторых экспонатов в залах музея“. Министерство оперативно отреагировало. Потребовало от дирекции Третьяковки предоставить отчет о „соответствии постоянной экспозиции „духовно-нравственным ценностям“ в связи с поступившей жалобой“. Наверно, такой отчет был отправлен, но Трегулову вскоре все равно уволили. Это вызвало оторопь даже у директора „Эрмитажа“ Пиотровского, который не так давно клялся в лояльности президенту и „специальной военной операции“. Но тут он, все же, посчитал нужным написать в „Российскую газету“ статью о необходимости защиты музеев от невежественных посетителей. Трегуловой это, конечно, не помогло. Среди ее возможных грехов обозреватели вспоминают то, что летом прошлого года она посмела оказать осторожное сопротивление временному переводу „Троицы“ Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру — для совершения богослужений. Вообще же в музейном мире у Трегуловой репутация специалиста высокого класса. Впрочем, теперь Третьяковка, вероятно, в более надежных руках: ее директором назначена Елена Проничева. О ней известно то, что она некоторое время была директором „Политехнического музея“ (который, правда, был на реконструкции, и так и не открылся). Более важно, может быть, то, что, по данным РБК, отец Елены Проничевой, Владимир Проничев, занимал должность замдиректора ФСБ, возглавлял Пограничную службу ФСБ России. Да, в таком случае, за музейное дело можно быть спокойным.
Несколько слов следует сказать о ситуации на фронте. Получается так, что она влияет сейчас на все остальные области жизни. По данным российских военкоров, российские войска предприняли 6−7 февраля неудачное наступление на Угледар. Военкоры приводят подробности о потерях и ругают командование. Вроде бы недавно им это пытались запретить. Российское Министерство обороны никаких комментариев на этот счет не дает. Украинское военное ведомство говорит лишь, что наступление отбито. При этом продолжаются бои за Бахмут. Там украинские войска в сложном положении.