МНЕНИЕ | Игра в долгую. Илья Шаблинский о важных событиях на минувшей неделе и что они значат

В этой связи отметим, что в эти дни в парламенте Швейцарии рассматривается проект закона , который позволил бы ряду стран (в том, числе, например, Германии) поставлять в Украину боеприпасы, произведенные в Швейцарии. Это серьезный вопрос для альпийской Республики. Строго формально такой закон не противоречил бы ни Конституции Швейцарии, ни ее нейтральному статусу, соответствующему Гаагским конвенциям. Но данный статус все же разными политическими силами страны трактуется по-разному. У Швейцарии также есть около 100 танков „Леопард-2“, которые она могла бы продать Польше и Словакии — взамен тех, которые они поставят Украине.

О культурной жизни России. Заметным и обсуждаемым событием этой недели оказалось увольнение директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. Увольнению предшествовала публикация письма в Министерство культуры некоего посетителя Третьяковки, который жаловался на „деструктивную идеологию некоторых экспонатов в залах музея“. Министерство оперативно отреагировало. Потребовало от дирекции Третьяковки предоставить отчет о „соответствии постоянной экспозиции „духовно-нравственным ценностям“ в связи с поступившей жалобой“. Наверно, такой отчет был отправлен, но Трегулову вскоре все равно уволили. Это вызвало оторопь даже у директора „Эрмитажа“ Пиотровского, который не так давно клялся в лояльности президенту и „специальной военной операции“. Но тут он, все же, посчитал нужным написать в „Российскую газету“ статью о необходимости защиты музеев от невежественных посетителей. Трегуловой это, конечно, не помогло. Среди ее возможных грехов обозреватели вспоминают то, что летом прошлого года она посмела оказать осторожное сопротивление временному переводу „Троицы“ Андрея Рублева в Троице-Сергиеву лавру — для совершения богослужений. Вообще же в музейном мире у Трегуловой репутация специалиста высокого класса. Впрочем, теперь Третьяковка, вероятно, в более надежных руках: ее директором назначена Елена Проничева. О ней известно то, что она некоторое время была директором „Политехнического музея“ (который, правда, был на реконструкции, и так и не открылся). Более важно, может быть, то, что, по данным РБК, отец Елены Проничевой, Владимир Проничев, занимал должность замдиректора ФСБ, возглавлял Пограничную службу ФСБ России. Да, в таком случае, за музейное дело можно быть спокойным.