14.02.2023, 07:26
ФОТО И ВИДЕО | Завораживает: февраль подарил необычное природное явление, которое можно увидеть на побережье Силламяэ(9)
ФОТО:
Читатель RusDelfi прислал ссылку на видео редкого природного явления, замеченного на днях в Силламяэ.
На фото и видео видно, что побережье усыпано ледяными шарами поразительно правильной формы.
Ледяные шары — редкий природный феномен, связанный с особыми условиями замерзания морской, реже озерной воды в период установления сплошного ледяного покрова. Как правило, ледяные шары образуются в ветреную, но не штормовую погоду при переохлажденном воздухе, когда небольшие кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя, постепенно приобретая почти правильную шаровидную форму.
Похожее природное явление наблюдалось в середине января на побережье Пярнумаа.
Автор фото и видео - Galina Tovstukha.