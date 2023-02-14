ФОТО И ВИДЕО | Завораживает: февраль подарил необычное природное явление, которое можно увидеть на побережье Силламяэ

Ледяные шары — редкий природный феномен, связанный с особыми условиями замерзания морской, реже озерной воды в период установления сплошного ледяного покрова. Как правило, ледяные шары образуются в ветреную, но не штормовую погоду при переохлажденном воздухе, когда небольшие кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя, постепенно приобретая почти правильную шаровидную форму.