Новости Ида-Вирумаа
14.02.2023, 07:26

ФОТО И ВИДЕО | Завораживает: февраль подарил необычное природное явление, которое можно увидеть на побережье Силламяэ

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Побережье Силламяэ усыпано ледяными шарами
Побережье Силламяэ усыпано ледяными шарами
ФОТО: Galina Tovstukha

Читатель RusDelfi прислал ссылку на видео редкого природного явления, замеченного на днях в Силламяэ.

На фото и видео видно, что побережье усыпано ледяными шарами поразительно правильной формы.

Ледяные шары — редкий природный феномен, связанный с особыми условиями замерзания морской, реже озерной воды в период установления сплошного ледяного покрова. Как правило, ледяные шары образуются в ветреную, но не штормовую погоду при переохлажденном воздухе, когда небольшие кусочки морского льда перекатываются в зоне прибоя, постепенно приобретая почти правильную шаровидную форму.

Похожее природное явление наблюдалось в середине января на побережье Пярнумаа.

Автор фото и видео - Galina Tovstukha.

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