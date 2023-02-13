За рубежом
13.02.2023, 19:15

ВИДЕО | В Батуми у самого берега взорвалась морская мина

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ФОТО: Скриншот

Грузинский телеканал „Рустави-2“ сообщил, что в Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина, которую принесло водой, пишет „Европейская правда“.

По данным телеканала, взрыв произошел в море примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы услышали звук взрыва и даже сняли инцидент на видео.

В результате взрыва никто не пострадал и не было нанесено материальных повреждений, утверждает телеканал. О происхождении мины не сообщается.

На место прибыли представители министерства внутренних дел Грузии.

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