13.02.2023, 19:15
ВИДЕО | В Батуми у самого берега взорвалась морская мина(7)
ФОТО: Скриншот
Грузинский телеканал „Рустави-2“ сообщил, что в Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина, которую принесло водой, пишет „Европейская правда“.
По данным телеканала, взрыв произошел в море примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы услышали звук взрыва и даже сняли инцидент на видео.
В результате взрыва никто не пострадал и не было нанесено материальных повреждений, утверждает телеканал. О происхождении мины не сообщается.
На место прибыли представители министерства внутренних дел Грузии.