Центрист: Если реформисты отменят прогрессивный подоходный налог, Эстония окажется в тройке самых бедных стран Европы(21)
Следует сказать, что настало время для прогресса, и Эстонии следует ввести настоящую ступенчатую систему подоходного налога, более простую для расчета и более прозрачную, считает депутат Тартуского городского собрания, Исмаил Мирзоев.
В большинстве европейских стран действует ступенчатая система подоходного налога, за исключением Венгрии, Румынии и Болгарии, где установлена единая ставка налога. Если взглянуть на показатели экономического роста этих трех стран, то можно увидеть, что они находятся в нижней части таблицы Европейского Союза. Остальная Европа, включая скандинавские страны и другие экономически более благополучные страны, выбрала ступенчатый налог. Наиболее конкурентоспособные страны используют прогрессивную систему налогообложения доходов физических лиц. Среди десяти самых конкурентоспособных стран мира нет ни одного исключения, или, видимо, Партия реформ берет пример с бедных стран и хочет с помощью популистских лозунгов нанести вред всему народу Эстонии.
Нынешняя система подоходного налога не идеальна и в первые годы вызывала много путаницы, но со временем люди привыкли к ней. Однако следует сказать, что настало время для прогресса, и Эстонии следует ввести настоящую ступенчатую систему подоходного налога, более простую для расчета и более прозрачную. И, самое главное, обновленная система должна поддерживать людей с малой и средней заработной платой. Их основные потребности покрывались бы за счет их собственной зарплаты, и им не пришлось бы обращаться за поддержкой к государству.
Ступенчатая система подоходного налога доказала свою эффективность в других европейских странах и показывает, что эта тенденция является единственно верным направлением в современном мире. Благодаря этой мере мы построим более справедливую Эстонию. Одним из преимуществ является то, что сумма налога будет справедливо распределяться между физическими лицами в зависимости от их благосостояния. Это означает, что правительство соответствующим образом сдвинуло налоговое бремя с тех, кто получает более низкие доходы, на тех, кто получает более высокие доходы. Благодаря снижению налогового бремени, люди с низким уровнем дохода могут тратить больше средств на предметы первой необходимости, такие как продукты питания, одежда и средства гигиены, что может способствовать улучшению экономики и повышению занятости. Увеличение спроса положительно скажется на продажах наших компаний и ожидаемой прибыльности. Помимо прочего, следует ожидать увеличения инвестиций, что будет способствовать дальнейшему экономическому росту.
Прогрессивная модель налогообложения также помогает правительству собирать больше налогов. По мере того, как люди зарабатывают больше денег и переходят в более высокие налоговые скобки, они вносят более высокий процент взносов. Получая дополнительные деньги от налогов, высокооплачиваемые граждане вносят свой вклад в финансирование государственных программ и услуг. Они могут включать инфраструктурные планы, такие как строительство или улучшение дорог и мостов, а также социальные программы. Это поможет улучшить общие условия жизни и даст возможность людям заработать больше средств или улучшить собственное благосостояние.
Предложение Центристской партии заключается в том, чтобы сделать прогрессирующий подоходный налог более прозрачным, простым и справедливым, и состоит из трех этапов:
1. повысить не облагаемый налогом доход до минимальной заработной платы в размере 725 евро в 2023 году;
2. нынешний подоходный налог в размере 20% будет применяться на заработок от 725 евро до двукратного размера средней заработной платы (3 400 евро);
3. подоходный налог в размере 30% должен уплачиваться с суммы, превышающей двукратный размер средней заработной платы.
При таком изменении, люди, получающие минимальную зарплату, получат на 540 евро в год больше по сравнению с сегодняшним днем, а люди, получающие от одной до двух средних зарплат, получат до 1 740 евро в год. Справедливая и более благоприятная налоговая система - когда богатые вносят больший вклад, это признак зрелого общества.
Как страна, мы должны обеспечить, чтобы наши граждане могли самостоятельно управлять своими доходами, а налоговая система была справедливой и прозрачной для всех. Постоянная разработка и выплата мер поддержки лишь показывает, что как страна мы совершали ошибки и промахи. Мы должны больше инвестировать в долгосрочные меры, которые помогут нашим людям жить лучше. Я призываю всех к дискуссии по этой теме и к реальному ее решению! Давайте сделаем налоговую систему более справедливой для эстонцев, и этим мы придадим новый импульс качеству их жизни.