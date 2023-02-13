Президент Молдовы заявила о планах России свергнуть власть в Кишиневе

Об этом, как пишет местное издание Point, заявила президент Молдовы Майя Санду. По ее словам, в ближайшее время диверсанты с военной подготовкой могут атаковать государственные здания и захватить заложников.

Документы, которые предоставила Украина, демонстрируют „документирование мест и логистических аспектов организации этих подрывных действий“, рассказала Санду. В частности, они содержат инструкции о правилах въезда в Молдову для граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

Авторы этих документов, утверждает Санду, полагаются также на „некоторые внутренние силы“. Среди них — преступные группировки, к которым президент причислила оппозиционную партию „Шор“, некоторых ветеранов и нескольких людей, связанных с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.

„Цель этих действий — свержение конституционного строя, смена легитимной власти Кишинева на нелегитимную, которая отдала бы страну в распоряжение России для остановки процесса интеграции в ЕС“, — заявила Санду.

В руководстве партии „Шор“ обвинили Санду в попытке узурпации власти. „Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии“, — заявила вице-председатель партии Марина Таубер.