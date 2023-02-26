Эстонский экспресс
26.02.2023, 15:49

ГОЛОСОВАНИЕ | Какой дизайн шоколада Kalev вам нравится больше: новый или старый?

 (6)

Мнения любителей сладкого разделились: кому-то нравятся новые упаковки шоколада и конфет Kalev, а кому-то нет. В каком-то смысле даже странно, что новый дизайн упаковки одного из самых любимых эстонских брендов вызывает такие страсти, словно речь идет о чем-то очень личном. В статье мы предлагаем каждому ценителю сладкого пройти опрос и проголосовать за свой любимый дизайн! Материал Eesti Päevaleht.

Я уже некоторое время недоумеваю: прозаичные обертки шоколада Kalev и их оранжевая цветовая гамма вызывают не обещанный аппетит, а ощущение, что любимый отечественный бренд становится безликим. Оттенки неплохие, но... с Tuljak пропали танцоры, а Anneke стала векторной и плоской.

Причиной обновления дизайна продуктов стала практическая необходимость, и некоторые наименования действительно стали красивее, но, с другой стороны, потеря местного колорита не радует. В статье мы собрали все дизайны, и вы сможете проголосовать, какая упаковка вам больше нравится — старая или новая!

Я напоминаю себе: Kalev — это все-таки частная компания

Понятно, что любая частная компания может упаковывать свою продукцию как угодно, а нравится это клиентам или нет, отображается в статистике покупок. Поскольку для эстонцев Kalev столь долго был флагманом отечественной кондитерской промышленности (“Искушение с 1806 года“), понятно, почему каждое крупное изменение дизайна упаковки вызывает горячий отклик, словно Kalev — это государственное предприятие, принадлежащее всем нам.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии