ГОЛОСОВАНИЕ | Какой дизайн шоколада Kalev вам нравится больше: новый или старый?(6)
Мнения любителей сладкого разделились: кому-то нравятся новые упаковки шоколада и конфет Kalev, а кому-то нет. В каком-то смысле даже странно, что новый дизайн упаковки одного из самых любимых эстонских брендов вызывает такие страсти, словно речь идет о чем-то очень личном. В статье мы предлагаем каждому ценителю сладкого пройти опрос и проголосовать за свой любимый дизайн! Материал Eesti Päevaleht.
Я уже некоторое время недоумеваю: прозаичные обертки шоколада Kalev и их оранжевая цветовая гамма вызывают не обещанный аппетит, а ощущение, что любимый отечественный бренд становится безликим. Оттенки неплохие, но... с Tuljak пропали танцоры, а Anneke стала векторной и плоской.
Причиной обновления дизайна продуктов стала практическая необходимость, и некоторые наименования действительно стали красивее, но, с другой стороны, потеря местного колорита не радует. В статье мы собрали все дизайны, и вы сможете проголосовать, какая упаковка вам больше нравится — старая или новая!