Новости Ида-Вирумаа
13.02.2023, 18:26

В четверг выяснится, сменится ли в Нарве власть

 
Жаворонков и Орлов: мэром должна остаться Райк
По данным RusDelfi, на заседании горсобрания в четверг могут быть выдвинуты вотумы недоверия зампредам горсобрания Наталье Умаровой и Денису Ларченко. Сам Жаворонков предполагает, что в этом списке может оказаться и его имя.
По данным RusDelfi, на заседании горсобрания в четверг могут быть выдвинуты вотумы недоверия зампредам горсобрания Наталье Умаровой и Денису Ларченко. Сам Жаворонков предполагает, что в этом списке может оказаться и его имя.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В последние дни политические страсти закипели в приграничном городе с новой силой: сначала о присоединении к оппозиционной фракции Narva Heaks заявила уже долгое время находящаяся в статусе внефракционного депутата Яна Кондрашова (которая изначально шла по списку Катри Райк). А теперь и Владимир Жаворонков поведал журналистам о том, что ему не по пути со своей находящейся в коалиции фракцией Narva Tulevik. Лидер фракции Narva Tulevik Вадим Орлов сказал RusDelfi, что таким образом, вариант партнеров для возможных новых коалиционных переговоров только один - центристы. При этом оба политика заявляют о том, что в любом случае хотели бы по-прежнему видеть Катри Райк в качестве мэра.

Официального заявления о выходе из фракции Жаворонков пока не подал, но скрывать свои намерения после того, как по городу поползли домыслы, а в социальных сетях руководитель Narva Tulevik Вадим Орлов резко высказался в сторону Жаворонкова, назвав его „перебежчиком“, не стал.

Итак, что же произошло и почему Жаворонков „откололся“ от своей фракции?

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