В четверг выяснится, сменится ли в Нарве власть

В последние дни политические страсти закипели в приграничном городе с новой силой: сначала о присоединении к оппозиционной фракции Narva Heaks заявила уже долгое время находящаяся в статусе внефракционного депутата Яна Кондрашова (которая изначально шла по списку Катри Райк). А теперь и Владимир Жаворонков поведал журналистам о том, что ему не по пути со своей находящейся в коалиции фракцией Narva Tulevik. Лидер фракции Narva Tulevik Вадим Орлов сказал RusDelfi, что таким образом, вариант партнеров для возможных новых коалиционных переговоров только один - центристы. При этом оба политика заявляют о том, что в любом случае хотели бы по-прежнему видеть Катри Райк в качестве мэра.