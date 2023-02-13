Правда ли, что в США за последнее время сгорели 20 заводов по производству СПГ?
В январе 2023 года в интернете появились сообщения, что в Америке за последние несколько месяцев при загадочных обстоятельствах были уничтожены порядка двух десятков предприятий, где производят сжиженный природный газ (СПГ). Мы проверили достоверность таких публикаций.
В самом конце января многочисленные Telegram-каналы сообщили, что „за последние несколько месяцев при загадочных обстоятельствах“ в США сгорели 20 заводов по производству СПГ. Всего таких каналов, судя по данным сервиса TGStat, было более 300, среди крупнейших из них — „Правдивости» (1,49 млн подписчиков на момент написания этого разбора), „Россия сейчас» (1,37 млн), „ Армия 🅉 18+ » (1,05 млн), „Пуля» (877 000), „Я в курсе» (578 000), „Пожёстче» (572 000), „Вежливые люди 🅉 СВО» (523 000), „Срочная новость!» (494 000), „Шейх Тамир» (411 000), „ Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украина, война)» (291 000), „Репортёр Руденко V» (277 000) и „Яков Кедми» (194 000). Аналогичные публикации тогда же появились в Facebook, Twitter, „ВКонтакте», YouTube, LiveJournal и на других платформах.
Схожие по содержанию посты начали появляться в русскоязычных соцсетях ещё с июля 2022 года. Тогда, впрочем, говорили не о 20, а о 18 заводах — посвящённый „загадочным“ пожарам на американских предприятиях ролик на YouTube-канале „Ход мыслей“ собрал более 1 млн просмотров. Публикации на эту тему выходили также на популярных блог-платформах вроде „Дзена» и форумах.
Подавляющее большинство январских публикаций, в которых рассказывалось о массовых пожарах на американских газовых заводах, в качестве доказательства использовали 13-секундный ролик, снятый с воздуха. На видеозаписи видно, как посреди жилой застройки горит некий большой объект. Это действительно завод, вот только не по производству СПГ, а по переработке картона. Он находится на окраине Сан-Диего, и незадолго до появления вирусных постов в Telegram-каналах мексиканские СМИ активно использовали в новостях об этом событии пост пользовательницы Twitter, которой удалось заснять пожар во время посадки в аэропорту приграничного города Тихуана.
Даже если на видео горит не завод по производству СПГ, а никаких других доказательств в Telegram-каналах не приводится, может ли утверждение о 20 сгоревших предприятиях быть правдивым? Давайте проверим, сколько вообще заводов СПГ в США. На сайте Агентства энергетической информации министерства энергетики США доступна таблица с перечислением всех работающих и строящихся заводов СПГ промышленного масштаба. По этим данным, их в США всего семь, причём седьмой был запущен в декабре 2022 года. Если посчитать не заводы, а производственные линии на них, то набирается 26 к декабрю и 44 после декабря 2022 года (два завода из семи построены с использованием большого числа малотоннажных агрегатов, на одном из них таких аппаратов 18, на другом — 10).
Судя по графику экспорта СПГ из США с того же правительственного сайта, летом было примерно 15-процентное падение экспорта СПГ (а подавляющая доля объёмов СПГ идёт на экспорт). С учётом того, какие были цены на газ в этот период (в три раза выше, чем за год до того), такое сокращение, скорее всего, произошло из-за невозможности поставлять. И действительно, 8 июня на крупнейшем американском заводе Freeport LNG случился пожар, уменьшивший рабочую мощность американской индустрии СПГ на 17%. С тех пор, как мы видим по графику отгрузок, значительных сокращений не было, из чего можно сделать вывод, что на остальных работающих американских заводах СПГ проблем, тем более взрывов или пожаров, не было.
Обычно интернет-пользователи, рассказывающие об „эпидемии“ пожаров на американских заводах, не называют ни одного конкретного пострадавшего предприятия. Редкое исключение — публикации полугодовой давности (в том числе в правительственной „Российской газете»), где рассказали о возгорании в Оклахоме. В таблице министерства энергетики США завод по производству СПГ в городе Медфорд не фигурирует, но производство, о котором говорится в этой новости, существует и пожар на нём действительно был в июле 2022 года.
Дело в том (и это довольно распространённая путаница), что следует различать два разных вещества, называемых по-английски LNG (Liquified Natural Gas) и LPG (Liquified Petroleum Gas). Первый — это метан (СH4), газ, который идёт из магистральных трубопроводов, используется на электростанциях, добывается из ямальских месторождений и до недавних пор продавался в Европу десятками миллиардов кубометров. Для сжижения метан надо охладить до температуры –160 °C. Он производится десятками миллионов тонн на тех самых семи заводах. А второй, LPG, — это химически другое вещество, смесь пропана (С3H8) и бутана (C4H10). Он, как правило, добывается в составе попутного газа, выходящего из земли вместе с нефтью. Чтобы его превратить в жидкость, LPG надо сжать на несколько атмосфер при комнатной температуре. Это газ, который бывает в газовых зажигалках, баллонах для туристских горелок и для дачных плит. Корректно по-русски эта смесь называется „сжиженные углеводородные газы“ (СУГ).
Выделение такого газа — это стандартная операция при подготовке нефти, газа и конденсата для дальнейшей транспортировки, и установки для этого есть во множестве точек, таких заводов в США около 500. Это довольно взрывоопасные газы — при утечке метана, который легче воздуха, он уходит в атмосферу, а более тяжёлые пропан и бутан стоят у земли, пока их не накопится достаточно, чтобы воспламениться от случайной искры, поэтому пожары на таких заводах достаточно часты. В Оклахоме сгорел именно такой завод.
Таким образом, вирусные публикации о 20 сгоревших за последнее время в США заводах по производству СПГ не просто не подтверждаются никакими авторитетными источниками, но и в принципе не могут быть правдивыми — в Соединённых Штатах таких предприятий всего семь. В январских публикациях на эту тему в качестве „доказательства“ использовали видео, на котором запечатлён пожар на производстве по переработке картона, а не сжижению газа. В более ранних сообщениях речь шла о заводах по производству не СПГ, а СУГ — таких предприятий в США около 500, и на них действительно время от времени случаются пожары.
Итог: Неправда