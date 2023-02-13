Правда ли, что в США за последнее время сгорели 20 заводов по производству СПГ?

Даже если на видео горит не завод по производству СПГ, а никаких других доказательств в Telegram-каналах не приводится, может ли утверждение о 20 сгоревших предприятиях быть правдивым? Давайте проверим, сколько вообще заводов СПГ в США. На сайте Агентства энергетической информации министерства энергетики США доступна таблица с перечислением всех работающих и строящихся заводов СПГ промышленного масштаба. По этим данным, их в США всего семь, причём седьмой был запущен в декабре 2022 года. Если посчитать не заводы, а производственные линии на них, то набирается 26 к декабрю и 44 после декабря 2022 года (два завода из семи построены с использованием большого числа малотоннажных агрегатов, на одном из них таких аппаратов 18, на другом — 10).

Подавляющее большинство январских публикаций, в которых рассказывалось о массовых пожарах на американских газовых заводах, в качестве доказательства использовали 13-секундный ролик, снятый с воздуха. На видеозаписи видно, как посреди жилой застройки горит некий большой объект. Это действительно завод, вот только не по производству СПГ, а по переработке картона. Он находится на окраине Сан-Диего, и незадолго до появления вирусных постов в Telegram-каналах мексиканские СМИ активно использовали в новостях об этом событии пост пользовательницы Twitter, которой удалось заснять пожар во время посадки в аэропорту приграничного города Тихуана.

Схожие по содержанию посты начали появляться в русскоязычных соцсетях ещё с июля 2022 года. Тогда, впрочем, говорили не о 20, а о 18 заводах — посвящённый „загадочным“ пожарам на американских предприятиях ролик на YouTube-канале „Ход мыслей“ собрал более 1 млн просмотров. Публикации на эту тему выходили также на популярных блог-платформах вроде „ Дзена » и форумах .

Судя по графику экспорта СПГ из США с того же правительственного сайта, летом было примерно 15-процентное падение экспорта СПГ (а подавляющая доля объёмов СПГ идёт на экспорт). С учётом того, какие были цены на газ в этот период (в три раза выше, чем за год до того), такое сокращение, скорее всего, произошло из-за невозможности поставлять. И действительно, 8 июня на крупнейшем американском заводе Freeport LNG случился пожар, уменьшивший рабочую мощность американской индустрии СПГ на 17%. С тех пор, как мы видим по графику отгрузок, значительных сокращений не было, из чего можно сделать вывод, что на остальных работающих американских заводах СПГ проблем, тем более взрывов или пожаров, не было.

Обычно интернет-пользователи, рассказывающие об „эпидемии“ пожаров на американских заводах, не называют ни одного конкретного пострадавшего предприятия. Редкое исключение — публикации полугодовой давности (в том числе в правительственной „Российской газете»), где рассказали о возгорании в Оклахоме. В таблице министерства энергетики США завод по производству СПГ в городе Медфорд не фигурирует, но производство, о котором говорится в этой новости, существует и пожар на нём действительно был в июле 2022 года.