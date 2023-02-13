Япония, Танзания, Гран-Канария и Латвия: в Таллинне прошла выставка путешествий Tourest

В этом видео мы расскажем, как прошла выставка путешествий Tourest 2023. Это ежегодное мероприятие, на котором можно не только купить себе путевку, но и познакомиться с необычными направлениями, продегустировать различные эстонские деликатесы, а также узнать, где отдохнуть у нас в Эстонии. Мы поговорим с представителями четырёх стран: Япония, Танзания, Гран Канария и Латвия. Они расскажут, что интересного можно посмотреть в их стране.

О том, какие места в Японии стоит посетить, рассказала сотрудница японского посольства, которая, кстати, говорит по-русски: „первое место - это Киото, очень красивый исторический город. На втором месте - центр Токио. Третье - Хоккайдо, там очень красивая природа и вкусная, интересная еда, особенно рыба, потому что рядом море. На четвертом месте - Окинава. Это острова, там очень теплое море даже зимой. Пятое место мне сложно назвать - у на 46 префектур, и в каждой - свои особенности, красивые места. Приезжайте в Японию!“

Послушать мини-экскурсии о других странах и выбрать место для следующего путешествия можно, посмотрев видео ниже.