Прогнозы скептиков не сбылись: в новые нарвские гимназии удалось найти практически всех необходимых педагогов(11)
Мрачные прогнозы скептиков по поводу невозможности найти учителей, способных в Нарве преподавать на эстонском языке, не сбылись. Результаты первого конкурса на поиск педагогов для двух государственных гимназий приятно удивляют: подавляющее большинство необходимого педагогического состава найдено, и сейчас идет процесс заключения трудовых договоров.
Уже в новом учебном году, 1 сентября 2023 года, в Нарве распахнут двери две государственные гимназии, построенные неподалеку друг от друга. Здание Нарвской государственной гимназии будет готово уже в марте, Нарвская эстонская государственная гимназия начнет работу пока на арендованных площадях, поскольку ее строительство завершится не ранее января 2024. Руководство обеих гимназий уже утверждено, и в середине января директора подвели итоги параллельно объявленного конкурса на поиск преподавательского состава.
Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала, что эстонская гимназия искала 10 педагогов, поскольку семеро у школы уже есть. Всего в эстонской гимназии будет обучаться 252 ученика, преподавательский состав предполагается в количестве 20 человек.
„На эти 10 мест у нас было 34 заявки, но распределились они не поровну - больше всего кандидатур представили на место учителя английского языка. На другие места конкурс был порядка 2-3 человек на место. На сегодняшний день в эстонской гимназии заключен договор с 8 учителями. У нас не найдены учитель биологии и учитель музыки, все остальные вакансии по обязательным предметам заполнены“, - рассказала Ирене Кяосаар.
По словам Кяосаар, она ожидала несколько большего интереса от педагогов из других регионов Эстонии. „Несмотря на то, что сама я скептически отношусь только лишь к мотивации зарплатой (с 1 сентября зарплата учителя, который преподает на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будет около 2600 евро - прим.ред.), я все же думала, что эта мотивация сработает в плане привлечения педагогов из разных уголков Эстонии. А по факту получилось, что примерно половина из Нарвы и Ида-Вирумаа, половина - из других регионов“.
Важно отметить, что в первую очередь рассматривались кандидатуры, полностью соответствующие квалификации. А это означает педагогическое образование, законченную магистратуру и владение эстонским языком на уровне С1 или выше.
В эстонскую гимназию сейчас приняли именно таких специалистов. „Есть те, у кого уже имеется степень магистра, есть учителя , которые учатся на магистра или заканчивают магистратуру этой весной и к сентябрю будут соответствовать квалификации. Но уж точно мы не рассматриваем педагогов-предметников, у кого среднее образование“, - пояснила Кяосаар. Директора обеих школ добавляют, что иным образом дело обстоит с учителями, преподающими предметы по выбору. Здесь у директоров больше свободы, и они вольны взять на работу и не имеющих педагогического образования, если те могут преподавать на эстонском и являются профессионалами в своей сфере, которая связана с предметом по выбору.
В эстонскую гимназию, которая сейчас строится и откроет двери не ранее января 2024 года, осенью будет набор порядка 80 учеников в 10 класс. Что касается 11 и 12 классов, то туда перейдут ученики из нынешней Эстонской и Ваналиннаской государственных школ. Этим учащимся придется до января находиться на арендованных площадях, где именно, пока неизвестно, поскольку ведутся переговоры с Министерством образования и науки и городом.
В Нарвскую государственную гимназию искали чуть более 40 педагогов. По словам директора Тейви Габриэль, всего на конкурс было представлено 92 кандидатуры.
„Кандидаты были абсолютно из разных уголков Эстонии: из Нарвы, из других самоуправлений Ида-Вирумаа, Таллинна, Тарту, Пярну... По состоянию на сегодняшний день, мы сделали предложение о работе 38 учителям. Сейчас идет процесс заключения договоров. Таким образом, у нас найдено 42 педагога. В ходе второго конкурса нам нужно будет найти учителей математики, химии, эстонского языка, музыки и физкультуры“, - рассказала Тейви Габриэль.
По словам директора Нарвской гимназии, результатами конкурса руководство осталось более чем довольно.
„С учетом нехватки педагогов по всей стране, мы смогли не просто найти специалистов, но у нас даже был выбор!“
Габриэль особенно подчеркивает критерии отбора: в первую очередь, это квалификация (соответствие языковым и профессиональным требованиям), но были и другие не менее важные: ориентированность на интересы учащихся, на комфортный для всех сторон учебный процесс, гибкость - потому что понятно, что придя в новую, организованную с нуля школу, необходимо учитывать, что учебный процесс может кардинально отличаться от того, с которым педагогу приходилось иметь дело раньше.
„Со своей стороны мы предлагаем всестороннее развитие профессиональных навыков и поддержку, именно поэтому от педагога ожидаем готовность развиваться и меняться“, - подчеркивает директор Нарвской гимназии.
В Нарвскую гимназию уже в сентябре перейдут учащиеся четырех закрывающих гимназическую ступень муниципальных школ: Кесклиннаской, Кренгольмской, Солдино и Пяхклимяэ - всего порядка 400 учеников: 200 - в 11 класс и 200 - в 12. Десятиклассникам предложат 180 учебных мест.
Понятно, что часть педагогов, которые 1 сентября приедут в Нарву и приступят к работе в гимназиях, будут нуждаться в жилье. По словам директоров гимназий, меры поддержки находятся в разработке, это совместная работа гимназий, министерства и города.
„Город со своей стороны мог бы реализовать проект приведения в порядок одного крыла бывшего полицейского общежития, но для того, чтобы приступить к ходатайству о поддержке от государства (из фондов можно получить порядка миллиона евро + обязательное самофинансирование), нам нужно, чтобы это начинание утвердило городское собрание. Этот пункт будет одним из нескольких, представленных на заседании в этот четверг, 16 февраля“, - рассказала мэр города Катри Райк, подчеркнув, что проект вызвал противоречия и споры в профильных комиссиях и она не уверена, что горсобрание поддержит его в четверг.
Речь идет об общежитии на Пушкина, 26. По первоначальной оценке города его можно было бы превратить в муниципальное жилье с 28 реновированными комнатами-студиями. „Разумеется, этим жильем могли бы пользоваться жители города, у нас есть семьи, которые до сих пор живут в непростых условиях, но также эти комнаты могли бы стать „первой помощью“ для приезжающих в Нарву специалистов, в том числе, учителей“, - добавила Райк.