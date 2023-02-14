Прогнозы скептиков не сбылись: в новые нарвские гимназии удалось найти практически всех необходимых педагогов

Уже в новом учебном году, 1 сентября 2023 года, в Нарве распахнут двери две государственные гимназии, построенные неподалеку друг от друга. Здание Нарвской государственной гимназии будет готово уже в марте, Нарвская эстонская государственная гимназия начнет работу пока на арендованных площадях, поскольку ее строительство завершится не ранее января 2024. Руководство обеих гимназий уже утверждено, и в середине января директора подвели итоги параллельно объявленного конкурса на поиск преподавательского состава.

Директор Нарвской эстонской государственной гимназии Ирене Кяосаар рассказала, что эстонская гимназия искала 10 педагогов, поскольку семеро у школы уже есть. Всего в эстонской гимназии будет обучаться 252 ученика, преподавательский состав предполагается в количестве 20 человек.

„На эти 10 мест у нас было 34 заявки, но распределились они не поровну - больше всего кандидатур представили на место учителя английского языка. На другие места конкурс был порядка 2-3 человек на место. На сегодняшний день в эстонской гимназии заключен договор с 8 учителями. У нас не найдены учитель биологии и учитель музыки, все остальные вакансии по обязательным предметам заполнены“, - рассказала Ирене Кяосаар.

По словам Кяосаар, она ожидала несколько большего интереса от педагогов из других регионов Эстонии. „Несмотря на то, что сама я скептически отношусь только лишь к мотивации зарплатой (с 1 сентября зарплата учителя, который преподает на эстонском языке в Ида-Вирумаа, будет около 2600 евро - прим.ред.), я все же думала, что эта мотивация сработает в плане привлечения педагогов из разных уголков Эстонии. А по факту получилось, что примерно половина из Нарвы и Ида-Вирумаа, половина - из других регионов“.

Важно отметить, что в первую очередь рассматривались кандидатуры, полностью соответствующие квалификации. А это означает педагогическое образование, законченную магистратуру и владение эстонским языком на уровне С1 или выше.