Большая дорога в большой теннис: как игроки находят спонсоров и сколько зарабатывают на клубных матчах?

Приветствую всех любителей спорта, с вами снова Елена Малыгина. Как я и обещала в прошлой статье, сегодня я расскажу вам о дополнительных источниках доходов профессиональных теннисистов. Спонсорские вложения, помощь родителей, клубные матчи, участие в денежных турнирах и так далее – все это позволяет игрокам больше тренироваться, чаще ездить по турнирам, а также забыть о финансовом вопросе своей теннисной карьеры, чтобы полностью сосредоточится на качестве своих выступлений на соревнованиях.

Для начала предлагаю обратиться к самому распространенному дополнительному источнику доходов для игроков из Европы – к участию в клубных матчах. В каждом европейском городе существует несколько теннисных клубов. Свое здание, кафе, отдельная территория и, конечно, теннисные корты – вот признаки обычного спортивного клуба, в котором можно купить членство и наслаждаться игрой в теннис. Престижность клуба определяется уровнем выступающих за него профессиональных игроков, поэтому участвовать в соревнованиях старается большинство спортивных объединений.

Система клубных соревнований очень популярна в Германии, она действует там с 1972 года и называется Tennis Bundesliga. Ежегодно с июля по август каждые выходные профессиональные игроки встречаются друг с другом в разных городах Германии и борются за престиж клуба, за который выступают.

Такие командные соревнования проводятся также в Италии, Франции, Польше, Финляндии и в некоторых других странах. Но суть всегда одна, поэтому не вижу смысла останавливаться на деталях и предлагаю перейти к тому, как же участие в клубных матчах финансово помогает игрокам иногда обеспечить себе финансовую готовность ездить на турниры весь следующий год.