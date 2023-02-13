Большая дорога в большой теннис: как игроки находят спонсоров и сколько зарабатывают на клубных матчах?
Новая статья в блоге о тернистом, но очень интересном пути профессиональных теннисистов посвящена вопросам дополнительного заработка игроков, помимо участия в турнирах ITF. Как игроки находят спонсоров, сколько зарабатывают на клубных матчах и коммерческих турнирах – о всем этом и не только читайте ниже во второй статье из цикла „Большая дорога в большой теннис“!
Приветствую всех любителей спорта, с вами снова Елена Малыгина. Как я и обещала в прошлой статье, сегодня я расскажу вам о дополнительных источниках доходов профессиональных теннисистов. Спонсорские вложения, помощь родителей, клубные матчи, участие в денежных турнирах и так далее – все это позволяет игрокам больше тренироваться, чаще ездить по турнирам, а также забыть о финансовом вопросе своей теннисной карьеры, чтобы полностью сосредоточится на качестве своих выступлений на соревнованиях.
Для начала предлагаю обратиться к самому распространенному дополнительному источнику доходов для игроков из Европы – к участию в клубных матчах. В каждом европейском городе существует несколько теннисных клубов. Свое здание, кафе, отдельная территория и, конечно, теннисные корты – вот признаки обычного спортивного клуба, в котором можно купить членство и наслаждаться игрой в теннис. Престижность клуба определяется уровнем выступающих за него профессиональных игроков, поэтому участвовать в соревнованиях старается большинство спортивных объединений.
Система клубных соревнований очень популярна в Германии, она действует там с 1972 года и называется Tennis Bundesliga. Ежегодно с июля по август каждые выходные профессиональные игроки встречаются друг с другом в разных городах Германии и борются за престиж клуба, за который выступают.
Такие командные соревнования проводятся также в Италии, Франции, Польше, Финляндии и в некоторых других странах. Но суть всегда одна, поэтому не вижу смысла останавливаться на деталях и предлагаю перейти к тому, как же участие в клубных матчах финансово помогает игрокам иногда обеспечить себе финансовую готовность ездить на турниры весь следующий год.
С января капитаны команд (клубов) начинают искать к себе профессиональных игроков. Чем выше у теннисиста рейтинг, тем на большую сумму он может рассчитывать. Почти всегда обговаривается стоимость одного игрового дня, который состоит из одиночки и пары, а также во внимание берутся затраты на перелеты и отель. Так, например, за один игровой день теннисист с рейтингом 500 WTA/ATP может получить 1000€, а также 200€ - 300€ за расходы на перелеты. Отель зачастую предоставляет сам клуб, за него не надо платить.
Часто теннисисты играют клубные матчи в нескольких странах, ловко и быстро переезжая с места на места. Это, естественно, позволяет им неплохо заработать за летний сезон. Плюсами участия в клубных матчах является хороший доход, а также приобретение опыта теннисных матчей и „наигранности“, как говорят сами спортсмены. К сожалению, есть и минусы: усталость от многочисленных переездов, трудности в сочетании клубных матчей с обычными турнирами и как следствие – пропуск бо́льшей части летнего сезона.
Следующим способом заработать денег на тренировки и поездки является участие в коммерческих турнирах и турнирах серии UTR (Universal Tennis Rating). Так же как и клубные матчи, денежные (коммерческие) турниры проводятся во многих странах. За участие в них можно получить деньги и очки национального рейтинга (в зависимости от страны проведения) в соответствии с результатом выступления теннисиста. На эти турниры можно зарегистрироваться несколькими способами: создать аккаунт в турнирной системе нужной страны и выбрать турнир в календаре или просто получить свободную карту от организаторов.
С денежными турнирами все достаточно просто, поэтому предлагаю перейти к UTR-соревнованиям. Universal tennis rating – это рейтинговая система игроков (отличная от рейтинга ITF), которая была придумана в Америке в 2008 году и позже стала под своей эгидой проводить соревнования для профессиональных теннисистов. Можно сказать, что UTR – это аналог мировой федерации тенниса (ITF). Ассоциация UTR проводит свои турниры по всему миру, имеет собственный календарь, собственную рейтинговую систему для игроков и свой формат проведения турниров. Этот отличный от ITF формат позволяет теннисистам зарабатывать на этих соревнованиях иногда больше, чем на турнирах ITF.
Перейдем к плюсам и минусам коммерческих и UTR турниров. Плюсами однозначно являются хорошие призовые и, так же как и в случае с клубными соревнованиями – многочисленная практика настоящих матчей. Но к сожалению, несмотря на эти важные позитивные моменты у данного способа дополнительного заработка для теннисистов есть один огромный минус – это усталость. Часто случается так, что после нескольких успешных коммерческих турниров, где игрок смог заработать на дальнейшие поездки, у спортсмена просто не остаётся сил биться за рейтинговые очки на обычных турнирах.
Осталось рассказать всего о нескольких способах финансирования теннисной карьеры – это помощь родителей и спонсоров. С родителями все достаточно понятно: если у них есть возможность и желание, то они помогают своим детям двигаться к своим мечтам. Но часто случается, что даже при большом желании родители не могут обеспечить этот дорогостоящий вид спорта.
Тогда на помощь приходят спонсоры. Это могут быть коммерческие компании, которые хотят продвигать свой продукт через игрока; федерации тенниса и спорта в той стране, за которую выступает теннисист; меценаты, которые готовы безвозмездно помогать игроку двигаться вперед; а также различные агентства, которые помогают не только финансово, но и обеспечивают игрока контрактами с фирмами одежды и экипировки.
Суммы, которыми теннисисту помогают родители и спонсоры, зависят от многих факторов, в том числе, от условий сотрудничества, если речь идёт о коммерческих компаниях и агентствах. Поэтому назвать точные цифры очень трудно. Плюсы и минусы в данном пункте также тяжело обозначить, потому что они зависят только от договоренностей между игроком и другими людьми.
Таким образом, у каждого из вышеперечисленных пунктов есть свои положительные и отрицательные моменты. Каждый теннисист сам решает, что для него лучше и что принесет ему максимум пользы для продвижения к поставленным целям. Одно могу сказать точно: все указанные способы дополнительного заработка игроков очень сильно помогают спортсменам отвлечься от проблем нехватки финансов и полностью сосредоточится на своей игре.
В следующей статье я хотела бы затронуть последний важный денежный аспект карьеры теннисиста – траты, и рассказать вам о том, на что игроки тратят заработанные деньги. Зарплата тренеров, поездки, экипировка, одежда и так далее – обо всем этом с удовольствием расскажу вам на следующей неделе.
Если у вас есть какие-то вопросы по поводу теннисной жизни, турниров и тренировок – пишите в комментариях. Я постараюсь ответить на них в следующий раз.